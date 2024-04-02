Жертва и абьюзер: «красные флажки» в начале отношений назвала психолог

Психолог Карлыгаш Акимбекова назвала ряд тревожных сигналов, которые могут проявиться в начале отношений с абьюзером, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Ваши отношения развиваются очень быстро.

Еще две недели назад вы не были знакомы, а теперь вы созваниваетесь несколько раз за день. Абьюзер словно не дает времени и пространства опомниться и подумать, что собственно, происходит. Его цель – завладеть вашей жизнью как можно скорее.

Он ухаживает очень красиво и навязчиво: дарит цветы, покупает подарки, водит в дорогие рестораны.

И, самое главное, он такие говорит слова: «Ты та, которую я искал всю свою жизнь», «Я мечтаю жениться на такой, как ты», даже если вы знакомы всего неделю. Жертва попадает на крючок таких эмоций. Она чувствует себя особенной, единственной, лучшей, чем все другие женщины в мире.

С самого начала отношений, он контролирует все, что происходит в вашей жизни: куда выходили, с кем вы были, во что вы были одеты.

Это происходит слишком навязчиво, и, конечно, маскируется под видом заботы и внимания. Жертве кажется, что он единственный, тот, кому не все равно, что со мной происходит.

У абьюзеров виноваты все, кроме него.

Послушайте, что он говорит о бывших – непременно они самые ужасные стервы, о коллегах, которые хотят его подставить. Он никогда не берет ответственность на себя.

Он груб и циничен с теми, кто слабее него.

Посмотрите, как он ведет себя с детьми, с пожилыми людьми, с обслуживающим персоналом и с животными. Это очень важные звоночки, которые нельзя игнорировать.

Лучшая защита от абьюзеров – держаться от них подальше, считает эксперт.

Ранее психолог Раушан Кульманова рассказала о признаках абьюзивных отношений в паре и о том, как выйти из них.