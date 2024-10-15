Жидкость для очистки нефтетрубопроводов сливали в почву в Жанаозене
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Компания, загрязнявшая земли в городе Жанаозен, оштрафована на 4 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области
Сообщается, что прокуратура Жанаозен установила факт слива в почву жидкости, использованной ТОО SAAT Group для очистки нефтетрубопроводов.
По результатам лабораторного исследования в пробах почвы обнаружены следы нефтепродуктов.
Указанная компания привлечена к административной ответственности с наложением штрафа на 4 млн тенге.