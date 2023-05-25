Житель Костаная решил помочь целой армии недовольных водителей: вот уже почти месяц они жалуются на неудобства из-за новой разметки
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Валентина Мелехова
В конце апреля этого года на «артериях» областного центра стали появляться двойные сплошные, даже в тех местах, где годами, да что там – десятилетиями, «рисовали» прерывистые линии. Это существенно затруднило движение: привычные повороты налево при въезде и выезде отныне недоступны, многим приходится наматывать лишние километры, чтобы попасть домой.