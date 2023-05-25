Житель Костаная решил помочь целой армии недовольных водителей: вот уже почти месяц они жалуются на неудобства из-за новой разметки

Так вот, инициативный костанаец понял, что жаловаться бесполезно, и решил действовать. Вооружившись черной краской и кистью, он подкорректировал дорожную разметку, сделав из сплошной прерывистую линию. Однако полицейские этот жест не оценили и наказали мужчину. Ему выписали штраф в размере двух МРП.

– Подобное самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создает условия для совершения ДТП, которые приносят гражданам значительный материальный ущерб, а в иных случаях причиняют вред здоровью или приводят к гибели людей. Поэтому такие действия полицией будут жестко пресекаться, – отметил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

Кстати, в полиции сообщили, что этот случай не единичный.