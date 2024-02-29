Житель Панфиловского района Тылек Байбураев, рискуя собственной жизнью, бросился спасать из воды тонущих людей

Общество
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Дина Боранбаева, область Жетысу

Электрик гидроузла «Өсек» Панфиловского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» спас сразу две жизни. Весьма символично, что за проявленное мужество и человечность героя наградили в преддверии Дня благодарности. 43-летний Тылек Байбураев стал победителем в номинации «Батыл жүрек» республиканского конкурса «Караван доброты». Буквально на днях в столице на награждение собрались десятки жителей страны, проявивших особую отвагу, активно оказывающих помощь нуждающимся и вносящих весомый вклад в развитие страны. Словом – настоящих героев.

фото из личного архива Тылека Байбураева

О том, что станет одним из них, даже не думал, делится житель села Енбекши Панфиловского района. Жарким вечером в середине июля 2020 года он возвра­щался с работы домой. Служебное жилье, где электрик проживает с супругой и четырьмя детьми, располагается близ канала «Бабилян» реки Усек. Подойдя к дому, он уже успел снять обувь, как вдруг услышал странный шум и крики. Оказалось, что автомобиль «Жигули» с тремя пассажирами, 1965–1966 годов рождения, упал в канал. Прямо на ходу, вспоминает Тылек Алимханович, позвонил на плотину, чтобы сообщить о трагедии, и, не теряя ни секунды, бросился спасать людей.

– Увидел троих односельчан, двоих мне удалось вытащить из потока, а третьего, к огромному сожалению, спасти не получилось, его по каналу унесло сильное течение, – делится работник «Казводхоза». – Я считаю, что просто выполнил свой человеческий долг, и думаю, что так поступил бы каждый. Хотя, конечно, очень печально, что спас не всех.

Сразу после случившегося, несмотря на ковидные ограничения, смелого сельчанина в торжественной обстановке поблагодарил аким Панфиловского района. Для самого же героя, как повторяет он сам, главной наградой было и остается осознание, что смог помочь людям в беде.

#спасение #Панфиловский район #электрик #Тылек Байбураев

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