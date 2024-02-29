Житель Панфиловского района Тылек Байбураев, рискуя собственной жизнью, бросился спасать из воды тонущих людей
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Дина Боранбаева, область Жетысу
Электрик гидроузла «Өсек» Панфиловского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» спас сразу две жизни. Весьма символично, что за проявленное мужество и человечность героя наградили в преддверии Дня благодарности. 43-летний Тылек Байбураев стал победителем в номинации «Батыл жүрек» республиканского конкурса «Караван доброты». Буквально на днях в столице на награждение собрались десятки жителей страны, проявивших особую отвагу, активно оказывающих помощь нуждающимся и вносящих весомый вклад в развитие страны. Словом – настоящих героев.