Жители деревни в Турции нашли кувшин с серебром

Жители турецкой деревни нашли перед похоронами кувшин, наполненный большим количеством древних монет, сообщает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщает издание Daily Express, древний артефакт обнаружили жители деревни Тарсус во время подготовки места захоронения.

«Копая могилу для мужчины в Тарсусе, жители деревни наткнулись на твердый предмет в земле — треснувший керамический кувшин», — говорится в материале.

При более детальном осмотре выяснилось, что сосуд был наполнен большим количеством древних серебряных монет.

О находке сразу сообщили в полицию, которая приехала на место с сотрудниками местного музея. В ходе тщательного осмотра удалось найти в общей сложности 1100 серебряных монет.

Дирекция музея теперь собирается тщательно исследовать клад, чтобы установить возраст монет и их происхождение.