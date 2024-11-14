Жители деревни в Турции нашли кувшин с серебром

Жители турецкой деревни нашли перед похоронами кувшин, наполненный большим количеством древних монет, сообщает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Как сообщает издание Daily Express, древний артефакт обнаружили жители деревни Тарсус во время подготовки места захоронения.
«Копая могилу для мужчины в Тарсусе, жители деревни наткнулись на твердый предмет в земле — треснувший керамический кувшин», — говорится в материале.
При более детальном осмотре выяснилось, что сосуд был наполнен большим количеством древних серебряных монет.
О находке сразу сообщили в полицию, которая приехала на место с сотрудниками местного музея. В ходе тщательного осмотра удалось найти в общей сложности 1100 серебряных монет.
Дирекция музея теперь собирается тщательно исследовать клад, чтобы установить возраст монет и их происхождение.