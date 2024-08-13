Жительницу ЗКО ошибочно признали умершей из-за одной цифры в ИИН

Госуслуги
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Гулайна Айтасова записала обращение к министру труда Светлане Жакуповой, которое опубликовал местный блогер  

Скриншот видео instagram.com/bukenov_aibolat/

Жительница ЗКО рассказала, что не смогла внести очередной платеж за кредит из-за того, что ее признали умершей, передает коррепондент Kazpravda.kz

В банке Гульайне сообщили, что, по их данным, она скончалась 4 июля в Астане, поэтому платеж, который она внесла за кредит, банк вернул.  

«Я снова перевела эти деньги, а их со счета не снимают. Я обратилась к операторам, а они говорят: «у нас выходит, что вы скончались четвертого июля в больнице Астаны». Мне сказали идти в ЗАГС, в налоговую, в ЦОН, сейчас этим занимаюсь», – пояснила она.

По словам казахстанки, она получила зарплату на свой счет в банке, но в больнице, когда она пришла за лекарством, сказали, что она числится умершей.

«Сотрудники пошли мне навстречу, помогли, выдали лекарства, я состою на учете с давлением. Мне скоро на пенсию, переживаю, что будет с накоплениями, что делать с кредитом, не набежит ли пеня», — рассказывает женщина.

В «Правительстве для граждан» прокомментировали данную ситуацию.

«4 июля в медучреждении Астаны скончалась женщина. Когда сотрудники медорганизации вводили данные в базу, то ошиблись в одной цифре ИИН. В базе оказались данные жительницы ЗКО. Эта же медорганизация и должна будет исправить данные в базе», – пояснили в ЦОНе.

 

#ЦОН #смерть #ИИН #ошибка

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