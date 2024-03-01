Жителя Петропавловска оштрафовали за аватарку

Мужчина опубликовал фото флага террористической организации на «аватарке», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на иформационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 53-летний житель Петропавловска оштрафован за то, что разместил в качестве фото профиля своего аккаунта в мобильном приложении флаг террористической организации.

— Деятельность зарубежной террористической организации запрещена на территории Казахстана. По решению специализированного административного суда мужчина привлечен к административной ответственности в виде крупного штрафа в размере 100 МРП, — детализировали в правоохранительных органах.

Стражи порядка напомнили, что незапрещённые информационные материалы религиозного содержания и предметы религиозного назначения разрешается распространять исключительно в культовых зданиях, духовных организациях образования и в специально определённых стационарных помещениях.

Всего с начала этого года сотрудники УПЭ ДП СКО пресекли попытку ввоза в страну экстремистской литературы, а также выявили 5 фактов незаконного распространения религиозных материалов через интернет, добавили в полиции.