Жителя Петропавловска оштрафовали за аватарку

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Мужчина опубликовал фото флага террористической организации на «аватарке», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на иформационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 53-летний житель Петропавловска оштрафован за то, что разместил в качестве фото профиля своего аккаунта в мобильном приложении флаг террористической организации. 

— Деятельность зарубежной террористической организации запрещена на территории Казахстана.  По решению специализированного административного суда мужчина привлечен к административной ответственности в виде крупного штрафа в размере 100 МРП,  — детализировали в правоохранительных органах.

Стражи порядка напомнили, что незапрещённые информационные материалы религиозного содержания и предметы религиозного назначения разрешается распространять исключительно в культовых зданиях, духовных организациях образования и в специально определённых стационарных помещениях.

Всего с начала этого года сотрудники УПЭ ДП СКО пресекли попытку ввоза в страну экстремистской литературы, а также выявили 5 фактов незаконного распространения религиозных материалов через интернет, добавили в полиции.

 

#нарушение #штраф #терроризм #символика #аватарка

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