Живая летопись войны Свежий выпуск 597 Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

…Нарядные, взволнованные наследники Победителей собрались на площади «Астана», чтобы торжественным маршем пройти по улицам города и возложить алые гвоздики к подножию памятника 28 гвардейцам-панфиловцам. Там, в парке, недалеко от Вечного огня отдыхают пушки – орудия войны, и только любопытные мальчишки облепили их со всех сторон. А в колонну уже собрались семьи с детьми и маленькими внуками, трудовые коллективы, соседи, друзья. Такого единения не видела давно. Все пожимают друг другу руки, фотографируются и идут, чувствуя локоть товарища и гордо подняв над головой фотографии своих дедов, прадедов и отцов. Так началось праздничное шествие. В колонне реяли алые знамена военного времени, проплывали солдатские пилотки, шары и флажки.

В нынешнем году акции «Бессмертный полк» состоялись в 12 странах мира, в том числе в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Эстонии, Израиле, Украине, Монголии, Норвегии, США, Германии. Полмиллиона человек прошли в рядах «Бессмертного полка» по Красной площади в Москве. Наш город, как и многие города СНГ, подхватил патриотичес­кую идею соседей-сибиряков.

– Об этой замечательной объединяющей людей акции я прочитала в Интернете в прошлом году, – говорит координатор проекта «Бессмертный полк» в Алматы Юлия Клинкович, – очень понравилось, и вот мы тоже к ней присоединились. Сегодня в колонне идет около 3 тысяч человек.

Все участники марша, а в его рядах ветераны и участники трудового фронта, молодежь и люди преклонного возраста, единодушны во мнении, что акция – это символ Победы и исторической Памяти, гордость за советского воина-освободителя и живая народная летопись бесстрашных солдат Великой Оте­чественной. А еще это завещание потомкам беречь и сохранять то, что 70 лет назад защитили и отстояли наши деды и отцы – мирное небо, единство и братство всех народов на планете, свободных от идеи превосходства одной нации над другой.



