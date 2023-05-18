Жумабеков Хамзат Бежанович – крупнейшая фигура в истории современного Казахстана, человек, оставивший глубокий след в истории

Родился 25 октября 1928 года в селе Шакат Павлодарского района Павлодарской области. В 1952 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности «учёный зоотехник».В 1963 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Трудовую деятельность он начал в 1941 году рабочим совхоза «Шакат» Павлодарской области. В разные годы он работал вторым секретарем райкома партии, председателем райисполкома. В период с 1963 по 1968 гг. Хамзат Бежанович работал инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК Компартии Казахстана; в 1968-1973 гг. - секретарем, вторым секретарем Карагандинского обкома партии. С 1973 года по 1988 гг. работал председателем Джезказганского облисполкома.

Когда Х.Бежанович работал председателем Джезказганского облисполкома к нему на маленьком самолете ЯК-40 прилетел Д.А.Кунаев, первый секретарь ЦК компартии Казахстана. Член политбюро ЦК КПСС пригласил Х.Бежановича вместе с ним полететь на Балхаш. Когда они оказались на борту самолета Д.А.Кунаев из внутреннего кармана достал пакет, затем передал его К.Бежановичу и сказал: «Здесь твоя судьба. Я выпросил у Брежнева этот пакет, в этом пакете на тебя кляуза, которую о тебе написал твой первый заместитель лично Брежнему, в политбюро и на съезд компартии. В этой кляузе говорится о том, что как может возглавлять сын бая, сын кулака, такую огромную промышленную Джезказгазганскую область? Но при проверке этого не подтвердилось». Так, Д.А.Кунаев спас Х.Бежановича. Первый секретарь Джезказганского обкома Комунистической партии Казахстана позвонил Первому секретарю обкома Компартии Казахстана откуда был направлен первый заместитель Жумабекова в Джезказганскую область.

С 1973 года по 1988 г.г. работал председателем Джезказганского облисполкома. При участии Хамзата Бежановича введены в действие Акчи-Спасский карьер, шахта №67, первая очередь обогатительной фабрики №3 в г.Сатпаев, дополнительные мощности по добыче и переработке руды на Жайремском, Акжалском, Кайрактинском горно-обогатительных комбинатах, центральная шахта Жездинского рудоуправления, филармония им.Т.Калмагамбетова в Джезказгане. Самое пристальное внимание уделял развитию сельского хозяйства в Джезказганской области. Жумабеков Х.Б. в разные годы занимал руководящие посты в КазНИИ кормов и пастбищ, Центральном совете Казахского общества охраны природы, «Казах Бизнес Центре», «Центре международного сотрудничества». С 2000 года советник ректора Казахстанско-Российского университета. Был депутатом Верховного Совета КазССР VIII-ХI созывов, делегатом XIII-ХVI съездов Компартии Казахстана, ХХV – ХХVII съездов КПСС. Также Хамзат Бежанович не обошел стороной и развитие промышленности.

Участвовал в работе по развитию одного из мощнейших медных комбинатов Жезказганского района, включающий в себя две обогатительные фабрики, медеплавильный завод, литейно-механический завод, предприятие промышленного железнодорожного транспорта.

Вокруг города, в предгорьях Улытау, разрабатывались богатейшие месторождения меди, богатые примесями редкоземельных, рассеяных и благородных металлов: золото, серебро, висмут, цинк, молибден, кадмий, рубидий, цезий, литий, таллий, кобальт, рений и изотоп осмия-187. Помимо этого добывались марганцевые руды, а в 2006 году началась разработка железных руд месторождения Жаман-Айбат. Был на должности Депутата Верховного Совета Казахской ССР VIII, IX, X, XI созыва. Делегатом XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС.

За трудовые заслуги Хамзат Бежанович награжден орденом «Құрмет», орденом Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почета», восемью медалями и почетными Грамотами Верховного Совета Казахской ССР. Его жизнь была заполнена интересной работой, творчеством, сотрудничеством и общением со многими прекрасными людьми, коллегами, друзьями, учениками, родными и близкими. В нем гармонично сочетались огромная требовательность к себе и окружающим с беспредельной добротой, высокая работоспособность и умение полноценно отдавать себя народу, способность ставить и решать сложнейшие экономические проблемы и внимание к повседневным семейным, бытовым заботам.