«Жүз жаса!»: сколько казахстанцев прожили свыше 100 лет

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Самая пожилая гражданка РК отметила 114-й день рождения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Самая пожилая казахстанка живет в области Ұлытау, она уже отметила 114-й день рождения.

Стоит отметить, что в самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 64 человека в возрасте 100 лет и старше.

Второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны – Алматы. В нем проживает 48 человек в возрасте 100 лет и старше.

На третьем месте находится Алматинская область, где насчитывается 38 человек в возрасте 100 лет и старше.

В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Ұлытау – 114 лет, Павлодарской области – 112 лет, Туркестанской области – 110 лет.

Напомним, ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.

#статистика #казахстанцы #долгожители

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