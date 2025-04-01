Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац закрылся как минимум до июня следующего года. Начались подготовительные работы к его масштабной реконструкции.

фото Сергея Ходанова

Нынешняя сценическая площадка ТЮЗу передана в 2000 году. До этого здание площадью 14,6 тыс. кв. м по проспекту Ыбырая Алтынсарина, построенное в 1981 году, занимал Дворец культуры Алма-Атинского хлопчатобумажного комбината. С тех пор каркасно-панельная пятиэтажка ни разу не подвергалась сколь-либо серьезной переделке, даже капитальному ремонту. В свое время была реконструирована лишь прилегаю­щая территория, когда декоративный фонтан с мозаикой заменили на новый.

Строительный объект выполнен в характерном для советского модернизма стиле, где подчеркнутая брутальность заложена в основных элементах экстерье­ра и интерьера. Его фасад украшают различные по профилю пилоны. Внут­ренние помещения также сохранили первоначальную стилистику, и символическим центром оформления фойе стало «Древо жизни». Ребра каменной колонны восходят к потолку, поддерживая пол зрительного зала, расположенного на верхних этажах. Оригинальной и характерной для своего времени осталась и отделка фасадов и внутренних залов, в ней использовались ракушечник, мрамор, гранит, каменная штукатурка и ценные породы дерева.

Однако антураж прошлого века сейчас потерял актуальность. Но, главное, постройка устарела не только морально, она пришла в удручающее состояние в физическом плане. Облицовка фасадов буквально осыпалась, сцену заливала вода с крыши, пришла в негодность электропроводка. Техэкспертиза установила значительный износ оборудования, инженерных сетей, кровли, фасадных плит и внутренней отделки помещений. «На сегодня здание не отвечает нормам безопасности и утратило эстетический вид», – говорится в сообщении управления строительства городского акимата.

Более того, устаревшее техническое оснащение сцены сильно ограничивало творческие замыслы постановщиков и артистов. Так, из-за отсутствия поворотного круга – сценического приспособления, которое позволяет современному театру разворачивать действие в меняющемся пространстве, известные театральные коллективы не могли привезти свои лучшие спектак­ли на гастроли в алматинский ТЮЗ.

О необходимости модернизации и ремонта театрального учреждения в коллективе говорили давно. А в позапрошлом году стало известно о планах реконструкции историчес­кого здания. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева началась подготовка к крупному проекту. В марте проект реконструкции получил заключение госэкспертизы, завершились общественные слушания, подготовлены технико-экономические обоснования, путем конкурса из четырех претендентов выбрана подрядная организация – ею стало ТОО «BiGlobal». Подрядчику предстоит освоить 21,7 млрд тенге бюджетных средств.

Будет капитально отремонтировано здание, в том числе реконструированы фасад и внутренние помещения, а также будет построен еще один объект, который станет частью театрального пространства. В строительном ведомстве сообщили, что, согласно проекту реконструкции, будут усилены несущие конструкций, заменены кровля и фасадные плиты, инженерные коммуникации и смонтировано оборудование автоматической системы пожаротушения. Полностью обновятся театральное оборудование, сцена, освещение, изменится планировка зрительного зала – расширится пространство между креслами и в проходах, появятся места для маломобильных групп населения.

Одно из принципиальных эстетических решений – заменить облицовку с ракушечника на травертин. Один из популярнейших в Алматы во второй половине прошлого века отделочных материалов теряет свои ценные качества, и, как объяснили в акимате, травертин в городской среде более устойчив к внешним воздействиям. При этом в управлении строительства отмечают, что облик здания, которое относится к категории памятников истории и культуры местного значения, будет сохранен. Планируется восстановить исторические архитектурные элементы, в том числе мозаику в облицовке стен фойе, а также вернуть изначальный вид напольному покрытию холла.

В пристройку к театру площадью 10 тыс. кв. м перебазируются все технические службы, гримерные, мастерские и цеха, склады для декораций и административные кабинеты. Здесь появятся камерный зал на 200 мест со сценой, учебная сцена и классы для занятий детской театральной студии. Два разных по архитектурному решению здания намереваются объединить в единый комплекс, они также будут объединены и в буквальном смысле – галерейным переходом. Также готовы предложения по современному благоустройству и озеленению территории вокруг театра.

Проектировщики считают этот масш­табный проект интересным в плане сочетания культурного наследия и современных урбанистических идей, а в управлении строительства обещают, что обновленный театр станет узнаваемой визитной карточкой Алматы.

Реализация проекта рассчитана на один год и четыре месяца. Капремонт исторического здания должен быть завершен к ноябрю, когда будет отмечаться 80-летие Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Наталии Сац. Пристройка должна войти в строй в 2026 году.