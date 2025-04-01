Знаменитый Театр им. Наталии Сац скоро преобразится

Культура
7
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Государственный академический русский театр для детей и юношества им.  Наталии Сац закрылся как минимум до июня следующего года. Начались подготовительные работы к его масштабной реконструкции.

фото Сергея Ходанова

Нынешняя сценическая площадка ТЮЗу передана в 2000 году. До этого здание площадью 14,6 тыс. кв. м по проспекту Ыбырая Алтынсарина, построенное в 1981 году, занимал Дворец культуры Алма-Атинского хлопчатобумажного комбината. С тех пор каркасно-панельная пятиэтажка ни разу не подвергалась сколь-либо серьезной переделке, даже капитальному ремонту. В свое время была реконструирована лишь прилегаю­щая территория, когда декоративный фонтан с мозаикой заменили на новый.

Строительный объект выполнен в характерном для советского модернизма стиле, где подчеркнутая брутальность заложена в основных элементах экстерье­ра и интерьера. Его фасад украшают различные по профилю пилоны. Внут­ренние помещения также сохранили первоначальную стилистику, и символическим центром оформления фойе стало «Древо жизни». Ребра каменной колонны восходят к потолку, поддерживая пол зрительного зала, расположенного на верхних этажах. Оригинальной и характерной для своего времени осталась и отделка фасадов и внутренних залов, в ней использовались ракушечник, мрамор, гранит, каменная штукатурка и ценные породы дерева.

Однако антураж прошлого века сейчас потерял актуальность. Но, главное, постройка устарела не только морально, она пришла в удручающее состояние в физическом плане. Облицовка фасадов буквально осыпалась, сцену заливала вода с крыши, пришла в негодность электропроводка. Техэкспертиза установила значительный износ оборудования, инженерных сетей, кровли, фасадных плит и внутренней отделки помещений. «На сегодня здание не отвечает нормам безопасности и утратило эстетический вид», – говорится в сообщении управления строительства городского акимата.

Более того, устаревшее техническое оснащение сцены сильно ограничивало творческие замыслы постановщиков и артистов. Так, из-за отсутствия поворотного круга – сценического приспособления, которое позволяет современному театру разворачивать действие в меняющемся пространстве, известные театральные коллективы не могли привезти свои лучшие спектак­ли на гастроли в алматинский ТЮЗ.

О необходимости модернизации и ремонта театрального учреждения в коллективе говорили давно. А в позапрошлом году стало известно о планах реконструкции историчес­кого здания. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева началась подготовка к крупному проекту. В марте проект реконструкции получил заключение госэкспертизы, завершились общественные слушания, подготовлены технико-экономические обоснования, путем конкурса из четырех претендентов выбрана подрядная организация – ею стало ТОО «BiGlobal». Подрядчику предстоит освоить 21,7 млрд тенге бюджетных средств.

Будет капитально отремонтировано здание, в том числе реконструированы фасад и внутренние помещения, а также будет построен еще один объект, который станет частью театрального пространства. В строительном ведомстве сообщили, что, согласно проекту реконструкции, будут усилены несущие конструкций, заменены кровля и фасадные плиты, инженерные коммуникации и смонтировано оборудование автоматической системы пожаротушения. Полностью обновятся театральное оборудование, сцена, освещение, изменится планировка зрительного зала – расширится пространство между креслами и в проходах, появятся места для маломобильных групп населения.

Одно из принципиальных эстетических решений – заменить облицовку с ракушечника на травертин. Один из популярнейших в Алматы во второй половине прошлого века отделочных материалов теряет свои ценные качества, и, как объяснили в акимате, травертин в городской среде более устойчив к внешним воздействиям. При этом в управлении строительства отмечают, что облик здания, которое относится к категории памятников истории и культуры местного значения, будет сохранен. Планируется восстановить исторические архитектурные элементы, в том числе мозаику в облицовке стен фойе, а также вернуть изначальный вид напольному покрытию холла.

В пристройку к театру площадью 10 тыс. кв. м перебазируются все технические службы, гримерные, мастерские и цеха, склады для декораций и административные кабинеты. Здесь появятся камерный зал на 200 мест со сценой, учебная сцена и классы для занятий детской театральной студии. Два разных по архитектурному решению здания намереваются объединить в единый комплекс, они также будут объединены и в буквальном смысле – галерейным переходом. Также готовы предложения по современному благоустройству и озеленению территории вокруг театра.

Проектировщики считают этот масш­табный проект интересным в плане сочетания культурного наследия и современных урбанистических идей, а в управлении строительства обещают, что обновленный театр станет узнаваемой визитной карточкой Алматы.

Реализация проекта рассчитана на один год и четыре месяца. Капремонт исторического здания должен быть завершен к ноябрю, когда будет отмечаться 80-летие Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Наталии Сац. Пристройка должна войти в строй в 2026 году.

#дети #Алматы #театр #реконструкция

Популярное

Все
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Казахстан – Словения: новая глава в истории двусторонних отношений
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
Как на севере страны готовятся к посевной
В девяти регионах страны разработаны карты потребности в кадрах
Выпускников школ будет на 30 тысяч больше
Противосаранчовая обработка начата в Туркестанской облас­ти
Свыше сорока новых водохранилищ построят к 2030 году
Курс на углубление казахско-узбекского стратегического партнерства
Столичный благотворительный фонд радует детей и поддерживает взрослых
Инвестиций в геологоразведку по-прежнему не хватает
Когда государство и общество движутся навстречу друг другу
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Ставка на справедливость и доверие
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
МВД обратилось к владельцам мопедов
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова

Читайте также

Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нурги…
Новый спектакль «Дирижер любви» представят столичной публике
Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели выставку карт…
Между любовью и ненавистью: балет «Бахчисарайский фонтан» п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]