​«Золото» бакинского татами

фото judo.az

В Баку наша команда поехала в довольно непривычном составе, в котором находились и опытные мас­тера татами, и новички сборной. Что ж, в начале четырехлетнего олимпийского цикла это всеспортивное явление. Цвета нашей страны, в частности, представляли Рустам Ибраев и Гусман Кыргызбаев (оба – 60 кг), Гумар Кыргызбаев и Габит Есимбетов (66 кг), Елдос Жумаханов (73 кг), Кажимухан Отеулиев (81 кг), Ислам Бозбаев (90 кг) и Айбек Серикбаев (100 кг). А всего за медали боролись 183 спортсмена из 31 страны.

Лучше всех в нашем сос­таве выступил Ислам Боз­баев, вернувшийся в большой спорт совсем недавно. На турнире в Баку Ислам провел четыре схватки и во всех оказался победителем. Интересно, что среди его соперников во втором круге был представитель Нидерландов Ван Тенд Неол, а три других противника отстаивали честь Азербайджана. Сначала Бозбаев одолел Аслана Мирзаева и голландца, в полуфинале – Турала Сафгулиева и в финале – Маммадали Мехдиева. Наш спортсмен поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета, выиграв «золото».

Больше медалистов в нашем составе не оказалось, зато были довольно высокие пятые места, граничащие с призовыми. Их заняли Гусман Кыргызбаев (до 60 кг), Севара Нышанбаева (57 кг), Зере Бектаскызы (70 кг) и Альбина Амангельдиева (78 кг). В женском турнире, кстати говоря, нашу страну представляли шесть дзюдоисток. В не­официальном командном зачете сборная Казахстана заняла восьмое место.

Ближайший международный календарь дзюдо включает турниры Grand Prix в Тбилиси (конец марта), Анталье (апрель), Екатеринбурге (май) и многие другие.