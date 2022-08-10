Зона заработка

В исправительном учреждении Актобе осужденные изготавливают мебель и чаши из дерева, брусчатку и предметы быта, украшенные орнаментом.

Продукция, необходимая в быту и городском хозяйстве, производится осужденными исправительного учреждения КА-168⁄2, подведомственного департаменту УИС по Актюбинской области. Отбывающие наказание трудятся в цехах по обработке железа и деревообработки, железобетонного производства, а также в швейном цехе.

Сюда поступают заказы на мусорные контейнеры, спортивный инвентарь. Из железобетона производятся брусчатка и тротуарная плитка, бордюры, кирпичи для благоустройства Актобе и районных центров. Матрацы и постельные принадлежности, спецодежда и перчатки удовлетворяют спрос заказчиков коммунальных услуг и национальных компаний. Производство ориентировано на высокое качество.

Осужденные, работающие в столовой учреждения, трудятся в две смены, готовят для отбывающих наказание вкусные и разнообразные блюда, те, кто работает в пекарне, обеспечивают хлебной продукцией и другие исправительные учреждения региона. Заработанные деньги отправляются семьям, часть из них идет на оплату исков, назначенных судом.

– Занятость осужденных – одно из важнейших воспитательных средств, помогающих им стать на путь исправления. После освобождения они продолжают трудиться, реализуя приобретенный опыт. Это своего рода гарантия того, что они не останутся без работы и на свободе, – считает начальник отделения организации труда осужденных исправительного учреждения КА-168⁄2 Женис Сарин.

К примеру, 47-летний Жоламан (имя изменено), работающий в лесоперерабатывающем цехе, был заключен в тюрьму три года назад за «создание и руководство преступными организация­ми, участие в них», а также за «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества».

– Здесь он научился делать из дерева предметы быта, вырезать орнаменты. После освобождения, а оно может наступить через четыре года, планирует открыть мини-цех, – сообщила Гульфайруз Туремуратова, пресс-секретарь ДУИС по Актюбинской области.