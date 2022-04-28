Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана за вклад в победу в Великой Отечественной войне. Это города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Семей, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск.

Уже в мае 1945 года Ленинград,­ Сталинград, Севастополь и Одесса стали городами-героями. Всего 12 городов СССР получили эту высшую степень отличия. Город получал медаль «Золотая Звезда», право разместить ее на своем гербе и на уличной стеле.

Уже в современной истории появился статус «Город воинской славы» – почетное звание, присваиваемое городам за мужество, стойкость и массовый героизм. Таких городов выделено 45. Для увековечивания подвига тружеников тыла два года назад Российское историческое общество предложило утвердить почетное звание «Город трудовой доблести» для городов, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы, обеспечив производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. География таких городов обширна и простирается от Магадана до Подмосковья.

В преддверии Дня Победы Российское историческое общество презентовало этот проект казахстанцам.

В годы войны общая численность мобилизованных в Красную армию из Казахстана составила около 1 200 000 человек. Более 700 тыс. казахстанцев были мобилизованы в промышленность. Казахстан производил 35% меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% висмута. Одна только Карагандинская область дала 35 млн тонн угля. Девять из десяти пуль Красной армии были отлиты из казахстанского свинца.

При этом казахстанские города прямого участия в боевых действиях не принимали. За исключением ударов немецкой авиации в Западном Казахстане, на территории нашей страны столкновений не было. Однако это не означает, что вклад казахстанских городов не достоин особого статуса.

Сам статус, принципы его присвоения и города, которые необходимо отметить, должна определить наша общественность – историки, краеведы. Большая надежда на сохранившиеся архивы и музеи крупных промышленных предприятий, хранящие данные о трудовом подвиге в годы войны.

Эта работа велась всегда. Сегодня в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил Республики Казахстан работает зал, посвященный войнам ХХ века, в котором также представлены материалы о тружениках тыла. Осталось их систематизировать.

Командир поискового объединения «Мемориальная зона» Майдан Кусаинов идею отметить казахстанские города развил с позиции военной истории.

– Статус «Город трудовой доблес­ти» – это правильно. Но у меня есть другая, не менее хорошая идея, – говорит Майдан Кусаинов. – Город-герой Москву защищали пять наших дивизий. Защищали доблестно! Почему города, где они формировались, не могут иметь статус «Город воинской доблести», чтобы жители знали и гордились своими предками?

Легендарный поисковик предлагает три критерия оценки городов. Сформированные дивизии должны были принимать активное участие в обороне города-героя, получить звание гвардейской или получить орден, а также наи­менование. Как, например, Акмолинская 310-я Новгородская дивизия. Это также является показателем доблести. Под эти критерии Майдана Кусаинова подходят семь казахстанских городов: Алматы, Акмолинск (ныне – Нур-Султан), Актюбинск, Петропавловск, Новоказалинск, Семей, Уральск.

Новоказалинск – это с 1996 года поселок Айтеке-Би в Кызылординской области. Здесь была сформирована 75-я морская бригада, которая за 20 дней обороны Сталинграда получила звание гвардейской.

Помимо презентации проекта представители Российского исторического общества передали заместителю министра обороны РК Султану Камалетдинову архивные документы об участии воинов-казахстанцев в битве за Москву. Также информация о хранящихся в архиве документах была передана родственникам Бауыржана Момышулы. Это огромный, ранее засекреченный архив, включаю­щий более 8 000 документов: публикации, указы, фотографии, наградные листы.

Переданные документы, как и озвученные инициативы, требуют дальнейшего изучения и проработки. Звания и статусы сами по себе ничего не значат и не принесут городам ощутимых бонусов без понимания исторических процессов, происходящих на территории Казахстана в годы войны. Формирование дивизий – это не просто мобилизация. Фронт получил подготовленные и боеспособные воинские подразделения. О том, как готовилась под Алматой Панфиловская дивизия, подробно в своих «Записках офицера» писал Бауыржан Момышулы. Именно подготовленные солдаты смогли изменить ход сражений под Моск­вой, Ленинградом, Сталинградом.

Изменилось в годы войны и промышленное лицо страны. В первую очередь за счет эвакуированных предприятий, многие из которых продолжают работать до сих пор. История людей, стоящая за этими событиями, важнее любого статуса и звания.