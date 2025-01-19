Звездой соцсетей стала 93-летняя учитель математики из ЗКО

Фото: скриншот видео / 24.kz

Учитель из Западно-Казахстанской области восхитила пользователей социальных сетей. Всё благодаря видео, которое выложили её ученики. Действия происходили в Жангалинском районе на встрече выпускников, где они, спустя 40 лет после окончания школы, вновь сели за парты. А 93-летняя Набия Тлепбергенова провела для них урок математики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Видео, восхитившее казахстанцев, снято в мае прошлого года. А накануне его опубликовала одна из учениц Набии Тлепбергеновой. Это имя знакомо почти каждому жителю Жангалинского района. Почти полвека Набия апа отдала любимому делу – преподаванию математических дисциплин. Большую часть своей трудовой деятельности она проработала в школе села Маштексай. Сейчас педагог на заслуженном отдыхе и по сей день занимается с внуками, старших – готовила к Единому национальному тестированию, все они поступили на грант.

Сейчас Набия апа готовит своего внука Нурасыла к областной олимпиаде по математике. Он ученик 7-го класса школы-гимназии №34 им. Тайманова. Показывает отличные результаты по алгебре и геометрии.

Влюблённая в математику с детства, Набия апа легко заинтересовывала своим предметом учеников. Своё предназначение она видела в умении вовремя подсказать, помочь детям выбрать правильное направление в жизни. Большинство её выпускников стали инженерами, экономистами и бухгалтерами.

- Мне удавалось завладеть вниманием детей. Они понимали, что надо сидеть и слушать, тогда всё поймёшь. К тому же, думаю, многое зависит от учителя, его подачи материала. В целом секрет преподавания прост: любить детей и свою профессию, - говорит жительница Уральска Набия Тлепбергенова.

Из 9 детей по её стопам пошла лишь самая младшая дочь – Актоты. По её словам, для своих лет мама очень энергична. Чтобы тренировать память, всегда занята чтением книг и газет. Актоты благодарна всем казахстанцам, оставившим тёплые пожелания маме в соцсетях.

- Отрадно, что звёздный час нашей мамы наступил в таком преклонном возрасте. Благодаря социальным сетям она стала широко известна жителям нашей страны. Столько добрых слов и пожеланий было сказано… - отметила дочь Набии Тлепбергеновой Актоты Тлепбергенова.

Рецепт бодрости и долголетия Набии апа – здоровый образ жизни. Она каждый день старается выходить на прогулку, рано ложится спать, умеренно питается. А её выпускники продолжают поддерживать с учителем тесную связь, добавил телеканал.