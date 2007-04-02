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03.04.2007
Конкурсы
2 апреля 2007 г. 23:00
92
Конкурсы на 03.04.2007 -
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10:00
Легендарный ансамбль «Яшлык» празднует 50-летие
10:30
В Кызылординской области увеличилось число газифицированных сел
11:30
Энди Маррей стал тренером Джоковича
12:30
Михаил Шайдоров завоевал «серебро» на Гран-при по фигурному катанию в Китае
14:00
Олимпийский чемпион Серик Сапиев получил новую должность
14:12
Солдат-срочник покончил с собой в Актобе
15:00
80-летие Казахской национальной консерватории: стартовал юбилейный марафон
16:00
Стрельба произошла у посольства Израиля в Иордании
16:00
В Баку согласовали итоговый документ COP29
19 ноября 2024 г. 15:45
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
19 ноября 2024 г. 10:58
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
19 ноября 2024 г. 16:48
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
19 ноября 2024 г. 0:00
Кызылординский рис: от поля до стола
20 ноября 2024 г. 15:00
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
17 ноября 2024 г. 11:30
Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова состоялся в Астане
17 ноября 2024 г. 18:00
В селе Коянды завершается строительство ряда социальных и инфраструктурных проектов
22 ноября 2024 г. 18:39
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
17 ноября 2024 г. 13:00
Туристический поезд Jibek Joly прибыл в Туркестан
17 ноября 2024 г. 10:30
Обмен иностранными бланками разрешений с КНР переведут в цифровой формат
20 ноября 2024 г. 21:15
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
18 ноября 2024 г. 8:57
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
17 ноября 2024 г. 15:30
Путинцева вывела Казахстан в квалификацию чемпионата мира по теннису
17 ноября 2024 г. 11:00
В Астане более двухсот новобранцев присягнули на верность Родине
20 ноября 2024 г. 7:41
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
17 ноября 2024 г. 18:30
Планируется строительство нового терминала аэропорта в городе Ушарал
20 ноября 2024 г. 1:44
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
18 ноября 2024 г. 8:37
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
17 ноября 2024 г. 13:30
Рыбакина закрепила преимущество сборной Казахстана в матче с Кореей
22 ноября 2024 г. 7:00
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
9 ноября 2024 г. 4:00
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
7 ноября 2024 г. 15:47
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
6 ноября 2024 г. 3:33
Второе рождение трассы
6 ноября 2024 г. 15:30
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
30 октября 2024 г. 18:45
Премий для госслужащих больше не будет
2 ноября 2024 г. 2:30
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
9 ноября 2024 г. 12:30
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
25 октября 2024 г. 1:00
Чеченка с казахской душой
28 октября 2024 г. 16:10
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
25 октября 2024 г. 4:00
Этот день изменил судьбу
25 октября 2024 г. 2:30
Какой должна быть новая концепция национальной истории
25 октября 2024 г. 0:00
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
29 октября 2024 г. 15:34
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
8 ноября 2024 г. 1:00
До золота рукой подать
6 ноября 2024 г. 15:09
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
27 октября 2024 г. 11:00
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
9 ноября 2024 г. 11:52
Больничный теперь не подделаешь
1 ноября 2024 г. 13:02
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
11 ноября 2024 г. 14:13
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
6 ноября 2024 г. 3:00
Фуры двинулись в обход мегаполиса
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Казахстанская правда
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