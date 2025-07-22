10 лет лишения свободы: на суде по делу Перизат Кайрат запросили для нее срок

Суд
406
Дана Аменова
корреспондент

В Астане продолжается заседание суда по делу главы благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/01pk/

В ходе прений, прокурор Арман Казкен запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств в целях благотворительности, сроком на 10 лет.

Её матери Гайни Алашбаевой - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и аналогичными ограничениями.

Кроме того, гособвинение просит лишить подсудимую государственной награды – медали «Шапагат». 

Отбывать наказание прокурор предложил в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. 

Напомним, в рамках судебного разбирательства по резонансному делу Перизат Кайрат и Гайни Алашабаевой, свидетель Адильхан Мусин рассказал о предполагаемой схеме вывода денег из фонда BizBirgemiz Qazaqstan 2030.

Представитель акционерного общества «Стройконструкция», юрист Галия Исаева сообщилачто предприятие оказало финансовую поддержку благотворительному фонду Перизат Кайрат, перечислив на его счёт 200 миллионов тенге. 

А пенсионерка Амина Аймагамбетова обратилась в суд с требованием вернуть миллион тенге, которые она перечислила для поддержки пострадавших во время паводков. 

Также вчера по делу Перизат Кайрат вчера допросили потерпевших и свидетелей по второму эпизоду – сбору средств для жителей сектора Газа. Самое крупное пожертвование - 200 млн тенге поступило от фонда «Асар-Уме».

Кроме того, председатель родительского комитета НИШ Астаны Сауле Куандыкова рассказала, что доверчивые горожане собрали 901 тысячу тенге и направили эту сумму в благотворительный фонд BizBirgemiz Qazaqstan 2030 с целью поддержки граждан, пострадавших от паводков.

Ранее  стало известно, что Перизат Кайрат отказалась признавать вину в суде.

#суд #срок #Перизат Кайрат

Популярное

Все
Актау – культурная столица тюркского мира
Звонили «из банка» – ответила полиция
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
Рост политической зрелости казахского народа
С заботой о крае родном
Говорит время
Не поддавайтесь на заманчивые предложения!
Еще одна бронза
Треть городских автобусов не приспособлены для пассажиров с инвалидностью
Казахстан принял участие в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Образование по мировым стандартам
За комфорт надо заплатить
Грядет большое озеленение
Достойны ли ученые-ядерщики признания за вклад в развитие атомной отрасли?
Аутизм: нужен системный подход
Безопасность начинается с профилактики
Передвижные медкомплексы для сельчан
Стартовало строительство современной молочной фермы
Напитку кочевников – шагать по миру
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Износ оказался отнюдь не критичным
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Больше квадратура – выше тариф
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Атырау свекла слаще
Дотянуться до мишленовской звезды: девушка из Казахстана о стажировке в лучших ресторанах Франции
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
Стратегический культурный ресурс государства
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр в 2026 году
Алмагуль Батталиева: Благодарю за поддержку!
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Назначен директор новой Службы КНБ

Читайте также

На пять лет осудили организатора финпирамиды в области Ұлыт…
Авто, квартиры, сумочки: что конфискуют у Перизат Кайрат
Экс-дипломата Сакена Мамаша осудили на 6 лет за избиение же…
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнацио…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]