В Астане продолжается заседание суда по делу главы благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент Kazpravda.kz

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В ходе прений, прокурор Арман Казкен запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств в целях благотворительности, сроком на 10 лет.

Её матери Гайни Алашбаевой - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и аналогичными ограничениями.

Кроме того, гособвинение просит лишить подсудимую государственной награды – медали «Шапагат».

Отбывать наказание прокурор предложил в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, в рамках судебного разбирательства по резонансному делу Перизат Кайрат и Гайни Алашабаевой, свидетель Адильхан Мусин рассказал о предполагаемой схеме вывода денег из фонда BizBirgemiz Qazaqstan 2030.

Представитель акционерного общества «Стройконструкция», юрист Галия Исаева сообщила, что предприятие оказало финансовую поддержку благотворительному фонду Перизат Кайрат, перечислив на его счёт 200 миллионов тенге.

А пенсионерка Амина Аймагамбетова обратилась в суд с требованием вернуть миллион тенге, которые она перечислила для поддержки пострадавших во время паводков.

Также вчера по делу Перизат Кайрат вчера допросили потерпевших и свидетелей по второму эпизоду – сбору средств для жителей сектора Газа. Самое крупное пожертвование - 200 млн тенге поступило от фонда «Асар-Уме».

Кроме того, председатель родительского комитета НИШ Астаны Сауле Куандыкова рассказала, что доверчивые горожане собрали 901 тысячу тенге и направили эту сумму в благотворительный фонд BizBirgemiz Qazaqstan 2030 с целью поддержки граждан, пострадавших от паводков.

Ранее стало известно, что Перизат Кайрат отказалась признавать вину в суде.