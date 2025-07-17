Как фонд Перизат Кайрат выводил благотворительные деньги через ИП

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

По словам свидетеля, наличные деньги хранились в крупных клетчатых сумках китайского производства

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках судебного разбирательства по резонансному делу Перизат Кайрат и Гайни Алашабаевой, свидетель Адильхан Мусин рассказал о предполагаемой схеме вывода денег из фонда BizBirgemiz Qazaqstan 2030, сообщает Kazpravda.kz 

По версии следствия он считается ключевой фигурой в организации связи между Перизат Кайрат и индивидуальными предпринимателями, задействованными в обналичивании средств, собранных в виде пожертвований. 

Из его показаний следует, что весной 2024 года Перизат Кайрат лично попросила его организовать сотрудничество, где им предлагалось подписать договоры, принимать безналичные платежи, обналичивать средства и передавать их через посредников.

Перизат уверяла их в необходимости экстренного приобретения юрт, биотуалетов и других товаров для регионов, пострадавших от паводков.

Однако на этапе оплаты возникли сложности — китайские поставщики отказывались принимать безналичные переводы из Казахстана.

 Для того чтобы преодолеть эту проблему, была разработана упрощённая схема: предприниматели получали деньги на свои счета, чаще всего до подписания договоров, обналичивали их и передавали наличные непосредственно Мусину.

«В среднем обналичивал около семидесяти миллионов тенге, а общее количество участвовавших в схеме предпринимателей составило двенадцать-тринадцать человек», – констатировал он.

По словам свидетеля, деньги хранились в крупных клетчатых сумках китайского производства, а за один транш проходило порядка двухсот-двести десяти миллионов тенге.

В ходе заседания также обсуждался вопрос блокировки счетов предпринимателей. Было отмечено, что как минимум два индивидуальных предпринимателя столкнулись с проблемами при выводе средств через Kaspi Bank.

Банковская служба безопасности заподозрила операции в нелегитимности и заблокировала счета из-за подозрительных операций.

Индивидуальные предприниматели подавали заявки в банк, уточняя, что средства предназначены для закупки товаров из Китая, но реакции от банка не последовало.

Спустя неделю ожидания Мусин проинформировал Перизат о сложившейся ситуации, и было принято решение вернуть деньги на счета фонда. Однако позже, согласно словам свидетеля, Перизат Кайрат обратилась к руководству банка, после чего блокировка счетов была снята и предприниматели смогли возобновить операции.

Напомним, в ходе судебного заседания представитель акционерного общества «Стройконструкция», юрист Галия Исаева сообщилачто предприятие оказало финансовую поддержку благотворительному фонду Перизат Кайрат, перечислив на его счёт 200 миллионов тенге. 

А пенсионерка Амина Аймагамбетова обратилась в суд с требованием вернуть миллион тенге, которые она перечислила для поддержки пострадавших во время паводков. 

Также вчера по делу Перизат Кайрат вчера допросили потерпевших и свидетелей по второму эпизоду – сбору средств для жителей сектора Газа. Самое крупное пожертвование - 200 млн тенге поступило от фонда «Асар-Уме».

Кроме того, председатель родительского комитета НИШ Астаны Сауле Куандыкова рассказала, что доверчивые горожане собрали 901 тысячу тенге и направили эту сумму в благотворительный фонд BizBirgemiz Qazaqstan 2030 с целью поддержки граждан, пострадавших от паводков.

Ранее  стало известно, что Перизат Кайрат отказалась признавать вину в суде.

#суд #ИП #Перизат Кайрат

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