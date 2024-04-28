1100 деревьев высадили в одном из карагандинских парков

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Айман Аманжолова
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Сегодня в парке Майкудука высадили 1100 молодых деревьев. Это саженцы яблони, рябины, сирени, черемухи, акации, сосны, тополя, вяза мелколистного

Фото: gov.kz

Благоустроить общественное пространство пришли местные жители, госслужащие, представители малого и среднего бизнеса.

В посадке деревьев принял участие и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

«По инициативе президента в стране началась экологическая акция «Таза Қазақстан». Это не однодневная акция, она долгосрочная. Жители нашей области активно участвуют в уборке территорий, озеленении. В регионе во всех районах и городах идёт посадка деревьев. Эта работа будет продолжена. Только по Караганде посадят более 90 тысяч деревьев. В планах восстановить лесопосадку в районе Кирзавода. Спасибо всем за активность!», – поблагодарил жителей глава региона.

Свою лепту в общее дело внесли директора школ района Алихана Бокейхана.

«С наступлением весны у нас по городу и области всегда идут субботники. И мы не можем оставаться в стороне. Сегодня с директорским корпусом сажаем деревья в парке, а родительская общественность, учителя и ученики занимаются озеленением школьной территории. Надеемся, что все деревья приживутся и буду радовать жителей нашего города», – сказала директор школы № 85 Салтанат Турсынова.

Вместе со взрослыми сажали деревья и дети.

«Я хочу, чтобы в нашем парке было чисто, хорошо и красиво. Пришёл с дядей. Помогал взрослым – засыпал лунки землей. Почти сам посадил одно дерево. Обязательно буду чаще ходить в парк и смотреть, как оно растёт», – говорит 7-летний Арсений Оберт.

Весной этого года в районе Алихана Бокейхана высадят более 10 тысяч различных деревьев.

Также сегодня в Караганде прошла массовая посадка 1000 пирамидальных тополей в районе аэропорта. Эти деревья считаются безопасными для аллергиков.

В акции участвовали более 300 человек – представители акимата, депутаты, волонтёры экологического движения, студенты КарГУ, курсанты КВШ и др.

Посадка деревьев прошла в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». В дальнейшем саженцам будет обеспечен уход.

#Караганда #студенты #уборка #субботник #деревья

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