Казахстан договорился о взаимном признании водительских прав с Китаем

7 сентября министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов совершил рабочий визит в Пекин, где принял участие на встрече министров внутренних дел и общественной безопасности в формате "Центральная Азия - Китай", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В рамках визита состоялась отдельная двусторонняя встреча Ержана Саденова с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном. Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества в сфере безопасности и дальнейшие направления совместной работы.
Одним из важных итогов двусторонней встречи стало подписание Соглашения между Правительствами двух стран об обеспечении режима безопасности и правопорядка на территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".
Соглашение определяет порядок взаимодействия компетентных органов двух стран и позволит эффективнее предупреждать правонарушения, оперативно реагировать на возникающие угрозы и обеспечивать безопасность граждан на территории международного центра.
"Еще одним важным результатом двусторонних переговоров стала достигнутая договоренность о взаимном признании и обмене национальных водительских прав граждан Казахстана и Китая. Это позволит упростить соответствующие процедуры для граждан двух стран и создаст более удобные условия для взаимных поездок. Достигнутые договоренности направлены на дальнейшее развитие практического сотрудничества Казахстана и Китая в сфере безопасности и решение конкретных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.