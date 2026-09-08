Казахстан договорился о взаимном признании водительских прав с Китаем

7 сентября министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов совершил рабочий визит в Пекин, где принял участие на встрече министров внутренних дел и общественной безопасности в формате "Центральная Азия - Китай", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках визита состоялась отдельная двусторонняя встреча Ержана Саденова с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном. Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества в сфере безопасности и дальнейшие направления совместной работы.

Одним из важных итогов двусторонней встречи стало подписание Соглашения между Правительствами двух стран об обеспечении режима безопасности и правопорядка на территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

Соглашение определяет порядок взаимодействия компетентных органов двух стран и позволит эффективнее предупреждать правонарушения, оперативно реагировать на возникающие угрозы и обеспечивать безопасность граждан на территории международного центра.