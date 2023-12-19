137-ая Пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы состоялась в Италии

15-16 декабря 2023 года в г. Венеция (Италия) состоялась 137-ая пленарная сессия Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия), в работе которой приняла участие казахстанская делегация в составе члена Венецианской комиссии от Казахстана, председателя Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан Игоря Рогова и первого секретаря Посольства Республики Казахстан в Итальянской Республике Бауржана Хасенова

В работе сессии приняли участие руководство Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ, Венецианской комиссии, руководители и члены парламентов, судов, представители юридических структур и правозащитных институтов различных стран.

Основная часть сессии была посвящена вопросам принятия заключений по законодательным актам и актуальным вопросам конституционного строительства и правозащитной деятельности отдельных стран.

В рамках сессии Игорь Рогов проинформировал членов Комиссии о достижениях правозащитной деятельности Казахстана, ознакомил с Указом президента Республики Казахстан К.К. Токаева «О Плане действий в области прав человека и верховенства закона». Информация вызвала большой интерес у участников заседания и благоприятно воспринята руководством Комиссии.

Руководство Венецианской комиссии позитивно отнеслось к проходящим в Казахстане преобразованиям и выразило готовность оказывать при необходимости экспертную помощь.

Состоялись происходящие каждые два года выборы руководящих структур Венецианской комиссии: Президента и бюро Комиссии, председателей и вице-председателей подкомиссий. Венецианская комиссия переизбрала Президентом Комиссии на новый срок госпожу Клэр Бази Малори (в прошлом - члена Конституционного Совета Франции). Также на пленарной сессии Игорь Рогов был избран вице-председателем Подкомиссии по конституционной юстиции.

Венецианская комиссия является консультативным органом по конституционному праву и правозащитной деятельности при Совете Европы, задачами которого являются анализ законов и их проектов, затрагивающих проблемы конституционного права и защиты прав человека. Казахстан является членом Венецианской Комиссии с 2012 года.