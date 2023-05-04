15 лет был в бегах подозреваемый в наркопреступлении казахстанец

Казахстанец, разыскиваемый 15 лет правоохранителями России, задержан в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: Kazpravda.kz

51-летнего мужчину задержали в Коксуском районе оперативники областного Департамента полиции. Казахстанец с 2008 года числился в межгосударственном розыске по подозрению в наркопреступлении в России.

Выяснилось, что полицейские Жетысу отработали розыскное задание правоохранителей из Красноярского края РФ. Информация об установлении местонахождения подозреваемого направлена инициатору розыска.

До выяснения всех обстоятельств дела задержанному избрана мера «обязательство о явке».