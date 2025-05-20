Таким образом более 36 тысяч детей области будут охвачены программами летнего отдыха, об этом сообщил на заседании правительства аким области Ұлытау Дастан Рыспеков
Он также отметил, что для организации детского отдыха из области привлечено необходимое количество вожатых, педагогов, студентов и волонтеров. Различными мероприятиями планируется охватить 93% учащихся 1-10 классов, или 36 481 ребенок.
В загородных лагерях других регионов отдохнут 2 336 детей. Из них за счет местного бюджета – 301, за счет республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдәурен» – 465, а также за счет крупных предприятий области и Общественного фонда «Қазақстан халқына» – 1 570 детей.
На летние каникулы из бюджета и внебюджетных источников предусмотрено всего 515 млн тенге.
Кроме того, для организации детского отдыха в Жезказгане планируется строительство круглогодичного лагеря на 400 мест.