Таким образом более 36 тысяч детей области будут охвачены программами летнего отдыха, об этом сообщил на заседании правительства аким области Ұлытау Дастан Рыспеков

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Он также отметил, что для организации детского отдыха из области привлечено необходимое количество вожатых, педагогов, студентов и волонтеров. Различными мероприятиями планируется охватить 93% учащихся 1-10 классов, или 36 481 ребенок.

В загородных лагерях других регионов отдохнут 2 336 детей. Из них за счет местного бюджета – 301, за счет республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдәурен» – 465, а также за счет крупных предприятий области и Общественного фонда «Қазақстан халқына» – 1 570 детей.

На летние каникулы из бюджета и внебюджетных источников предусмотрено всего 515 млн тенге.

Кроме того, для организации детского отдыха в Жезказгане планируется строительство круглогодичного лагеря на 400 мест.