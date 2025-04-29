Минздрав: 175 медпунктов появились в селах, где ранее их не было

Здравоохранение,Правительство
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На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен ход реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

На сегодня, по данным Минздрава, завершено строительство 467 медицинских учреждений из 655 запланированных. 175 объектов первичной медико-санитарной помощи построены в селах, ранее не охваченных медобъектами, а 292 — взамен устаревших и приспособленных помещений.

«Более 80 тысяч наших сограждан дополнительно получили шаговую доступность к медицинской помощи. Данные меры позволили развернуть порядка 456 дополнительных коек дневных стационаров для сельчан. В эти села подготовлено и направлено 174 медицинских работника», — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В Казахстане реализуется норма, предусматривающая единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывающим на работу в сельскую местность. Ее размер – 8,5 млн тенге.

Кроме того, по информации министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, специалистам здравоохранения, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, оказываются меры социальной поддержки в рамках программы «С дипломом в село!».

В целях повышения статуса медицинских работников также расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат.
До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 12 многопрофильных центральных районных больниц. Для этого ведется подготовка 98 медработников. Строительные работы на оставшихся 14 объектах завершатся до конца 2026 года.

#здравоохранение #Правительство

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