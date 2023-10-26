1,8 млн долларов выделит ВОЗ на развитие здравоохранения Казахстана

Министерство здравоохранения Казахстана и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Астане в ходе 73-й сессии Европейского регионального комитета (ЕРК) ВОЗ Министерство здравоохранения РК и Европейское бюро ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве на 2024-2025 годы.

«В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ принято решение о выделении на развитие нашего здравоохранения 1,8 млн долларов США. Данные средства будут направлены на оказание экспертной, методологической и технической поддержки со стороны международной организации для повышения потенциала медицинских работников, охраны здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков, борьбу с онкологическими и другими неинфекционными заболеваниями, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом, обучение медицинских кадров, информационную работу с населением и другие направления», – сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе брифинга на площадке форума Европейского бюро ВОЗ.

Министр отметила особую значимость Глобальной конференции по ПМСП и 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, где участвуют министры здравоохранения, эксперты ВОЗ, специалисты из более чем 80 государств-членов европейского региона ВОЗ, а также представители партнерских организаций и гражданского общества.

«Участники конференции были солидарны в поддержке развития ПМСП – основы системы здравоохранения. Делегаты высказались в пользу наращивания инвестиций для расширения базовых услуг ПМСП, обеспечения равного доступа граждан к медпомощи. Также необходима самая главная высокая политическая поддержка со стороны государства, руководства правительств», – подчеркнула Гиният.

Как отметила министр, на этой площадке принимаются важные решения для преодоления тех вызовов, которые стоят на повестке здравоохранения всех стран.

«Президент Токаев предложил инновационное предложение – формирование Коалиции дружественных стран по ПМСП. Во многих странах ситуация по ПМСП не такая хорошая, как в Казахстане, они в основном ограничиваются инвестициями в дорогие технологии. Со времен пандемии COVID-19 мы понимаем, что наилучший результат по защите населения показали страны с высоким уровнем развития ПМСП», – сказал в ходе брифинга директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он сообщил, что инициатива формирования коалиции будет обсуждаться на заседании Генеральной ассамблеи ООН в следующем году.

Доктор Клюге дал высокую оценку уровню цифровизации в здравоохранении Казахстана, что помогает решать вопросы с нехваткой кадров в отрасли. Он отметил тот факт, что в Казахстане уделяется большое внимание включению психологов в команду специалистов ПМСП, констатировав, что психическое здоровье – это новая пандемия по всем регионам мира.

На вопрос журналиста о повторении пандемии коронавирусной инфекции, Клюге подчеркнул важность вакцинации, в особенности ближе к зиме, для людей из группы риска, пожилых, с хроническими заболеваниями.