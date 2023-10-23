Токаев предложил создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи

Глава государства принял участие в пленарном заседании Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), посвященной 45-летию Алма-Атинской декларации и 5-летию Астанинской декларации по ПМСП.

Приветствуя участников конференции, глава государства отметил особую значимость Алма-Атинской и Астанинской деклараций в деле совершенствования международной системы здравоохранения и оказания первичной медико-санитарной помощи.

«45 лет назад была принята историческая Алма-Атинская декларация, заложившая основу социально справедливой модели первичной медико-санитарной помощи. Эта декларация стала Великой Хартией мирового здравоохранения и вдохновила многие страны принять меры для улучшения здоровья людей, признавая его фундаментальным правом человека. Алма-Атинская декларация сыграла решающую роль в системном снижении уровня материнской и младенческой смертности, увеличении ожидаемой продолжительности жизни во многих странах. Сегодня во многих государствах мира выстроены национальные системы здравоохранения, в которых особое внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи. Это подтверждается подписанной пять лет назад Астанинской декларацией», – сказал Президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, система ПМСП играет важнейшую роль в выявлении ранних признаков эпидемий и в реагировании на непредвиденные вызовы. Поэтому нужно просчитывать все возможные риски и поддерживать систему здравоохранения в постоянной готовности. По его словам, организации общественного здравоохранения показали свою устойчивость и способность к быстрой адаптации. Глава государства выразил благодарность всем медицинским работникам за вклад в борьбу человечества с COVID.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на реализуемых мерах по развитию системы здравоохранения в стране.

«Все детское население страны охватывается профилактическими медицинскими осмотрами. Практически в каждом крупном населенном пункте действуют молодежные центры здоровья. Ежегодно через программу скринингов и профессиональных осмотров проходит около трех миллионов человек взрослого населения. Для обеспечения жителей села равными возможностями в получении медицинских услуг нами проведен ряд реформ. В результате, с 2018 года количество пунктов первичного звена для села было увеличено более чем в 3 раза. Наряду с этим активно внедряются цифровые технологии, такие как телемедицина и удаленный мониторинг, которые значительно повышают доступность первичной медицинской помощи», – подчеркнул глава государства.

В завершение президент предложил при поддержке ВОЗ создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи. Данное объединение позволит продвигать принципы профилактики и охраны здоровья, вырабатывать совместные рекомендации по развитию первичной медико-санитарной помощи.

Также глава государства отметил, что возлагает большие надежды на молодежь в дальнейшем развитии сферы первичной медико-санитарной помощи и в целом системы здравоохранения. Президент акцентировал внимание, что на встречах с молодежью всегда подчеркивает важность занятий спортом, а также призывает быть трудолюбивыми и целеустремленными.

На пленарном заседании конференции также выступили генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, декан медицинского университета Земмельвайса (Венгрия) Миклош Шочка, руководитель глобального отдела ПМСП офиса партнерства систем здравоохранения университета Торонто Кэтрин Руло.