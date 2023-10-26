180 предпринимателям не выплатили неустойку по договорам филиалы КТЖ

Главная транспортная прокуратура выявила в деятельности филиалов КТЖ факты несвоевременного возврата внесенных бизнесменами обеспечений по договорам закупок, передает Kazpravda.kz

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"Согласно законодательству заказчик обязан возвратить такие "обеспечения" поставщику в течение 10 рабочих дней со дня выполнения им обязательств, а в случае их задержки, с заказчика в пользу предпринимателя предусмотрена выплата пени (0,1% от суммы договора за каждый день просрочки). Однако на деле, несмотря на несвоевременный возврат сумм, предусмотренная договором пеня не выплачивалась", – сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.

В этой связи, транспортные прокуроры внесли представления в адрес региональных подразделений АО "НК "КТЖ" и его дочерних предприятий.

Отмечается, что по результатам рассмотрения актов надзора, впервые на практике 180 предпринимателям Акмолинской, Актюбинской и Абайской областей выплачена предусмотренная договором неустойка.

Как проинформировали в ведомстве, одновременно АО "НК "КТЖ" поручено проработать вопрос взыскания выплаченной пени с виновных сотрудников предприятий в регрессном порядке.

Аналогичная работа будет продолжена по всем регионам, добавили в ГТП.

Напомним, сенатор Закиржан Кузиев заявил, что КТЖ не соблюдает закон о железнодорожном транспорте.

По данным транспортных прокуроров, "КТЖ-Грузовые перевозки" необоснованно брали деньги с предпринимателей в Костанае.

Ранее сообщалось о том, что свыше 10 млн тенге выплатили "мертвым душам" в филиалах "КТЖ-Грузовые перевозки".

По информации транспортной прокуратуры, компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла 4 случая нарушения безопасности движения.

Кроме того, транспортные прокуроры раскрыли преступную схему хищения денег в особо крупном размере в алматинском отделении ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".