"КТЖ-Грузовые перевозки" необоснованно брали деньги с предпринимателей в Костанае

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В главной транспортной прокуратуре сообщили о необоснованном взыскании более 7 млн тенге с предпринимателей компанией "КТЖ-Грузовые перевозки" в Костанае, передает Kazpravda.kz.

"По представлению костанайской транспортной прокуратуры внесены изменения в правовой акт филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - Костанайское отделение ГП". Данный акт до вмешательства прокуратуры позволял грузоперевозчику взимать с предпринимателей деньги за перемещение вагонов внутри станции "Костанай". Иными словами, за каждую подачу-уборку вагонов в пределах границ станции были предусмотрены сборы, что в свою очередь приводило к удорожанию их продукции для конечного потребителя (простых граждан)", – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, с предпринимателей были необоснованно взысканы сборы свыше 7 млн тенге.

Отмечается, что неправомерную практику взыскания дополнительных сборов прекратили. Проводится работа по возврату денег предпринимателям.

"Работа по изучению аналогичных правовых актов национального перевозчика будет продолжена и в других регионах", – добавили в пресс-службе.

Напомним, сенатор Закиржан Кузиев заявил, что КТЖ не соблюдает закон о железнодорожном транспорте.

Ранее сообщалось о том, что свыше 10 млн тенге выплатили "мертвым душам" в филиалах "КТЖ-Грузовые перевозки".

По информации транспортной прокуратуры, компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла 4 случая нарушения безопасности движения.

Кроме того, транспортные прокуроры раскрыли преступную схему хищения денег в особо крупном размере в алматинском отделении ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".