КТЖ не соблюдает закон о железнодорожном транспорте – сенатор Кузиев

Проблемы казахстанских грузоотправителей и экспедиторских компаний озвучил в своем депутатском запросе сенатор Закиржан Кузиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

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По его словам, одной из важнейших проблем предпринимателей это отказ со стороны ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» в согласовании планов перевозок грузов на экспорт и транзитные перевозки через Казахстан. По мнению депутата, такие действия являются прямым нарушением политики объявленной главой государства в Послании, где обозначена необходимость устранения перекосов, сдерживающих средний бизнес.

«По инсайдерской информации зарубежным грузоотправителям и экспедиторам предлагается переоформить свои заявки через аффилированные с КТЖ организациями АО «Кедентранссервис» и АО «KTZ Express». Считаем, что такие действия создают условия для недобросовестной конкуренции и противоречат нормам Предпринимательского кодекса», – озвучил сенатор.

Кроме того, депутат отметил, что КТЖ уже больше 4-х лет не соблюдает Закон «О железнодорожном транспорте», в части заключения Типовых договоров между перевозчиком и экспедиторами об организации перевозок грузов железнодорожным транспортом. Еще одним сдерживающим фактором развития экспортного потенциала страны являются проблемы, связанные с проведением таможенных досмотров при перевозке грузов в контейнерах казахстанскими экспедиторскими компаниями.

«Вышеуказанные проблемы перевозок резко ухудшают привлекательность транзита через Казахстан. Предлагаю принять срочные меры по устранению препятствий в согласовании основных и дополнительных планов перевозок на экспорт и транзит для отечественных грузоотправителей и экспедиторов», – предложил Кузиев.

Также сенатор предложил правительству рассмотреть вопрос исключения квазигосударственных компаний с рынка оказания транспортных услуг, проработать вопрос о приватизации дочерних предприятий КТЖ, ввиду наличия высокого уровня конкуренции в данной сфере.

Напомним, ранее сообщалось о том, что свыше 10 млн тенге выплатили "мертвым душам" в филиалах "КТЖ-Грузовые перевозки".

Ранее сообщалось, что компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла 4 случая нарушения безопасности движения.

Кроме того, транспортные прокуроры раскрыли преступную схему хищения денег в особо крупном размере в алматинском отделении ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".