180 тысяч долларов хотели незаметно вывезти в ручной клади за границу казахстанцы

180 тысяч незадекларированных наличных долларов США пытались незаконно вывезти из Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Сотрудники таможенного поста «Ауежай-Астана» 6 ноября выявили в ручной клади граждан Казахстана – пассажиров рейса Астана – Ташкент 180 тысяч незадекларированных наличных долларов США (83 601 000 тенге).

При этом, как отметили в КГД, казахстанцы пытались помешать досмотру своей ручной клади.

Материалы в отношении нарушителей переданы в Департамент экономических расследований по столице.

В КГД напомнили об указе президента Казахстана, запрещающем вывозить наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США.