20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане

Здравоохранение, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Вопросы дальнейшего развития сферы здравоохранения Казахстана обсудили на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие посол Великобритании в РК Кэти Лич, посол Канады Алан Хэмсон, посол США Дэниел Розенблюм, представители Всемирного банка и Ситибанка по Казахстану, компаний Ernst & Young, AstraZeneca, Janssen и Pfizer, руководители центральных госорганов РК.

Участники детально обсудили вопросы внедрения современных медицинских технологий, модернизации инфраструктуры здравоохранения, подготовки квалифицированных специалистов, развития фармацевтической промышленности, повышения доступа населения к инновационным медикаментам, оказания медуслуг жителям отдаленных населенных пунктов и ряд других.

Премьер-министр подчеркнул, что в последние годы в Казахстане проводится масштабная реформа здравоохранения. В частности, создана Единая национальная система здравоохранения, введено обязательное медстрахование, развивается телемедицина, улучшен процесс закупа оборудования и лекарств, значительно увеличена зарплата врачей.

«В целом правительство проводит работу по созданию устойчивой модели развития данной сферы с доведением уровня ее финансирования до 5% ВВП к 2027 году. В этой связи мы заинтересованы в привлечении инвестиций и передовых технологий», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что принимаемые правительством меры положительно влияют на инвестиционную привлекательность отрасли. Так, по итогам прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения выросли почти на 30%, составив порядка $540 млн. При этом за последние 7 лет объем фармацевтического рынка увеличился в 2,9 раза.

По его словам, комплексные меры принимаются и в части улучшения медицинской инфраструктуры. Например, по поручению президента РК планируется строительство 20 современных многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций. Кроме того, в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» будут введены в эксплуатацию 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизированы 32 многопрофильные районные больницы.

Премьер-министр отметил, что правительство также активно сотрудничает с крупными представителями мировой фарминдустрии, предоставляя пакеты мер государственной поддержки. Так, с Pfizer планируется заключение соглашения об инвестициях по локализации производства препаратов. С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в $32 млн.

Вместе с тем в рамках визита президента РК в США подписано рамочное соглашение с GE Healthcare по локализации производства медтехники на сумму $60 млн. Параллельно прорабатывается ряд проектов с компанией Roсhe на сумму $2,5 млн. На различных стадиях реализации находятся проекты контрактного производства с инвесторами из Южной Кореи, Турции, Египта и Израиля.

«Таким образом, на фоне растущего спроса на лекарственные препараты сфера здравоохранения, в том числе фармацевтическая промышленность, обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития», – подчеркнул Алихан Смаилов.

По итогам премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать озвученные в ходе заседания предложения и рекомендации.

#Правительство #инвестиции #строительство #больницы

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