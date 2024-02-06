20 новых школ построят на деньги коррупционеров

Информацию об этом предоставили в пресс-службе Минпросвещения РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования. Список объектов образования, которые будут построены на средства, изъятые у коррупционеров, доступен на сайте ведомства.

В него вошли:

• строительство 5 школ на 2 740 уч. мест (в две смены) взамен аварийных школ;

• строительство 1 школы на 1 200 уч. мест (в две смены) для ликвидации трехсменного обучения;

• строительство 11 школ на 8 976 уч. мест (в две смены) для устранения дефицита ученических мест; • строительство 1 школы на 200 уч. мест (в две смены) взамен ветхой школы;

• строительство дополнительных корпусов для двух школ (актовый и спортивные залы, столовые).

Школы расположатся в городе Шымкент, Жетысу и Кызылординской областях -по 3; в Жамбылской области -4; город Астана и Алматинская область по 2; ЗКО, Павлодарская, СКО - по одной.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году на сумму 96 млрд тенге из ФПИО профинансировано 62 проекта на 76 738 ученических мест.