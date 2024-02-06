20 новых школ построят на деньги коррупционеров

Информацию об этом предоставили в пресс-службе Минпросвещения РК, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, 20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования. Список объектов образования, которые будут построены на средства, изъятые у коррупционеров, доступен на сайте ведомства.
В него вошли:
• строительство 5 школ на 2 740 уч. мест (в две смены) взамен аварийных школ;
• строительство 1 школы на 1 200 уч. мест (в две смены) для ликвидации трехсменного обучения;
• строительство 11 школ на 8 976 уч. мест (в две смены) для устранения дефицита ученических мест; • строительство 1 школы на 200 уч. мест (в две смены) взамен ветхой школы;
• строительство дополнительных корпусов для двух школ (актовый и спортивные залы, столовые).
Школы расположатся в городе Шымкент, Жетысу и Кызылординской областях -по 3; в Жамбылской области -4; город Астана и Алматинская область по 2; ЗКО, Павлодарская, СКО - по одной.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году на сумму 96 млрд тенге из ФПИО профинансировано 62 проекта на 76 738 ученических мест.