21,5 млрд тенге возвращенных активов пойдут на строительство сетей водоснабжения в Акмолинской области

Правительство
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По поручению Главы государства в Казахстане продолжается реализация социально значимых объектов, возводимых за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Премьер-министра

Фото: primeminister.kz

Из Специального государственного фонда на строительство системы водоснабжения в Акмолинской области выделено 21,5 млрд тенге.

На сегодня в регионе реализуется 28 проектов в сфере водоснабжения. В Зерендинском районе на прокладку новых и модернизацию существующих водопроводных сетей предусмотрено 6 млрд 564 млн тенге. Работы ведутся в селах Акадыр, Жылымды, Канай Би, Коктерек, Садовое, Троицк, Васильковское, Өркен, Озен и Баратай.

В самом крупном из них – поселке Өркен, где проживает свыше 1 тыс. человек – строится система водоснабжения протяженностью 6 км. Стоимость проекта – 583 млн тенге.

Кроме того, строительство новых источников водоснабжения и реконструкция существующих систем на сумму более 2 млрд 287 млн тенге осуществляется в 9 районах области. Ввод объектов в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

В Сандыктауском районе ведется возведение группового водопровода. Проектом предусмотрено прокладка 22,3 км сетей водоснабжения. На реализацию проекта из Специального государственного фонда выделено 200 млн тенге.

Также ведутся работы по реконструкции Нуринского группового водопровода и строительству водовода из с. Покровское в села Талапкер и Кажымукан. Общая стоимость двух проектов 9,5 млрд тенге.

В настоящее время в Акмолинской области доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99%, а в сельских – 96,6%.

На сегодня в стране на возвращенные активы идет реализация проектов в сферах здравоохранения, спорта, а также обновления инженерных сетей и водных сооружений.

#строительство #водоснабжение #активы

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