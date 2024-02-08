Необоснованные траты предотвратили в Жамбылской области

После вмешательства прокуратуры деньги удалось вернуть в местный бюджет, сообщает Kazpravda.kz
Прокуроры установили, что местные исполнительные органы включали в расходную часть бюджета затраты без подтверждающих документов.
Например, акимат Кордайского района планировал капитальный ремонт здания одной из школ на 756 млн тенге без заключения государственной экспертизы.
— Всего по результатам принятых мер из расходной части бюджета региона исключены неподтвержденные затраты на 11 млрд тенге, — пишут в распространенном пресс-релизе.
Также прокуратура области отменила незаконные закупки на 12 млрд тенге, где единым организатором к потенциальным поставщикам предъявлялись завышенные требования по лицензиям, в которых отсутствовала необходимость.
— За допущенные нарушения законности к ответственности привлечены 6 должностных лиц госорганов, в том числе 1 лицо к административной ответственности в виде штрафа на 461 тыс. тенге за установление в конкурсной документации квалификационных требований, не предусмотренных законодательством, — заключили в надзорном органе.