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27.03.2007
Конкурсы
26 марта 2007 г. 23:00
117
Конкурсы на 27.03.2007 -
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00:00
Дружба народов – залог нашей Победы
02:30
Размышления в контексте истории
10:00
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
01:30
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
00:20
Центральная Азия – Европейский союз: инвестиции в будущее
01:00
Битва умов
02:00
Продвигая ценности единства и согласия
00:30
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
03:00
Расстаются с миллиардами
03:30
Борца с коррупцией осудили за взятку
04:00
Работа – средство адаптации
03:40
Лифт возможностей
00:40
Роль маслихатов в реализации президентских реформ
01:40
Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса
02:45
Требует внимания водная повестка
01:15
Раскрывая тайны недр
02:20
Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина
03:17
Спорт и бизнес: а почему бы и нет?
01:20
Обсуждены вопросы спортивной кооперации
02:40
Двустороннее взаимодействие расширяется
31 марта 2025 г. 11:07
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
29 марта 2025 г. 1:00
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
3 апреля 2025 г. 3:00
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
29 марта 2025 г. 2:00
Qarmet подключится, и газ подешевеет
29 марта 2025 г. 12:30
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
3 апреля 2025 г. 11:39
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
29 марта 2025 г. 1:30
А ты оплатил налог на транспорт?
1 апреля 2025 г. 11:17
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
29 марта 2025 г. 4:00
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
29 марта 2025 г. 4:30
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
29 марта 2025 г. 3:00
Уметь действовать в сложных ситуациях
29 марта 2025 г. 5:30
«Сердце» ГЭС покоя не знает
29 марта 2025 г. 14:01
Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спорткомплекс «Медеу»
29 марта 2025 г. 13:00
Полиция наградила отважную девочку, бросившуюся вслед грабителю в Усть-Каменогорске
29 марта 2025 г. 14:30
Заседание совета АНК состоялось в Астане
29 марта 2025 г. 17:15
Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и ведомственных наград
29 марта 2025 г. 10:30
Штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы
29 марта 2025 г. 15:00
В области Абай максимально ускорят строительство «комфортных школ»
29 марта 2025 г. 17:30
Казахстан завоевал первую лицензию на зимние Олимпийские игры-2026
29 марта 2025 г. 2:35
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
14 марта 2025 г. 9:00
Көрісу – день радости, встреч и прощения
8 марта 2025 г. 15:30
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
13 марта 2025 г. 18:08
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
12 марта 2025 г. 0:33
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
9 марта 2025 г. 17:00
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
7 марта 2025 г. 0:00
Путь творчества – путь новаторства
6 марта 2025 г. 16:00
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
19 марта 2025 г. 0:36
Точкой роста должен стать туризм
14 марта 2025 г. 2:00
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
8 марта 2025 г. 19:00
Трамп может вывести американские войска из Германии
28 марта 2025 г. 6:30
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
8 марта 2025 г. 5:00
Спасибо вам за подвиг!
13 марта 2025 г. 7:30
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
12 марта 2025 г. 1:00
Возможности и силы Казахстана как средней державы
12 марта 2025 г. 17:27
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
8 марта 2025 г. 1:00
Для наших мам!
28 марта 2025 г. 3:00
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
10 марта 2025 г. 11:00
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
22 марта 2025 г. 9:45
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
27 марта 2025 г. 15:00
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
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