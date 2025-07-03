Вручая ключи от транспорт­ных средств, глава региона Марат Султангазиев отметил, что материально-техническая база правоохранительных служб укрепляется из года в год. Очередная модернизация автопарка позволит стражам порядка улучшить безопасность на трассах области, повысить раскрываемость преступлений. Полицейские смогут более оперативно выполнять возложенные на них задачи.

По данным местных властей, областной департамент полиции, как и другие региональные госорганы, был сформирован три года назад после разделения Алматинской области на два региона. С тех пор на нужды стражей порядка из госбюджета было выделено свыше 51 млрд тенге. Закуплены 167 автомобилей, современная компьютерная техника, планшеты и серверное оборудование. На территории области функционируют свыше 51 тыс. камер видеонаблюдения.

Примечательно, что с начала текущего года в регионе удалось добиться значимых результатов в деле укрепления общественной безопасности. Об этом говорилось недавно в Конаеве на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Так, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, наблюдается улучшение криминогенной ситуации. Удалось сократить число зарегистрированных уголовных дел на 12,4%, особо тяжких преступлений – на 45,3%, умышленных убийств – вдвое, краж – на треть, а также правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – на 25,4%.

Как отметил начальник областного департамента полиции Мейрам Абикеев, достигнутое улучшение показателей – результат слаженного взаимодействия государственных и правоохранительных органов, в том числе в рамках Дорожной карты по оздоровлению криминогенной обстановки и укреплению правопорядка в регионе. Однако важно не терять набранных темпов и усилить профилактику преступ­лений в зонах риска.

Одной из таковых является печально известный Талгарский район, где осенью прошлого года произошло жестокое убийство подростка, вызвавшее огромный резонанс в обществе. Криминогенная ситуация здесь также улучшилась. По сравнению с прошлым годом отмечено снижение числа зарегистрированных уголовных правонарушений на 11%.

По итогам совещания разработан ряд мер, направленных на сокращение преступности и повышение эффективности профилактической работы. Особое внимание будет уделено не только предупреждению правонарушений, но и всестороннему анализу допущенных ранее просчетов.