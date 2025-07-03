Улучшилась криминогенная ситуация

Закон и Порядок
3
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На днях департаменту полиции Алматинской области было передано 40 новых служебных автомобилей. Машины будут распределены между полицейскими управлениями всех девяти райо­нов области, а также городов Конаева и Алатау.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Вручая ключи от транспорт­ных средств, глава региона Марат Султангазиев отметил, что материально-техническая база правоохранительных служб укрепляется из года в год. Очередная модернизация автопарка позволит стражам порядка улучшить безопасность на трассах области, повысить раскрываемость преступлений. Полицейские смогут более оперативно выполнять возложенные на них задачи.

По данным местных властей, областной департамент полиции, как и другие региональные госорганы, был сформирован три года назад после разделения Алматинской области на два региона. С тех пор на нужды стражей порядка из госбюджета было выделено свыше 51 млрд тенге. Закуплены 167 автомобилей, современная компьютерная техника, планшеты и серверное оборудование. На территории области функционируют свыше 51 тыс. камер видеонаблюдения.

Примечательно, что с начала текущего года в регионе удалось добиться значимых результатов в деле укрепления общественной безопасности. Об этом говорилось недавно в Конаеве на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Так, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, наблюдается улучшение криминогенной ситуации. Удалось сократить число зарегистрированных уголовных дел на 12,4%, особо тяжких преступлений – на 45,3%, умышленных убийств – вдвое, краж – на треть, а также правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – на 25,4%.

Как отметил начальник областного департамента полиции Мейрам Абикеев, достигнутое улучшение показателей – результат слаженного взаимодействия государственных и правоохранительных органов, в том числе в рамках Дорожной карты по оздоровлению криминогенной обстановки и укреплению правопорядка в регионе. Однако важно не терять набранных темпов и усилить профилактику преступ­лений в зонах риска.

Одной из таковых является печально известный Талгарский район, где осенью прошлого года произошло жестокое убийство подростка, вызвавшее огромный резонанс в обществе. Криминогенная ситуация здесь также улучшилась. По сравнению с прошлым годом отмечено снижение числа зарегистрированных уголовных правонарушений на 11%.

По итогам совещания разработан ряд мер, направленных на сокращение преступности и повышение эффективности профилактической работы. Особое внимание будет уделено не только предупреждению правонарушений, но и всестороннему анализу допущенных ранее просчетов.

#полиция #Алматы #автомобили

Популярное

Все
Астана ждет Comic Con
В Караганде осудили женщину, которая отдала своих малышей в приемные семьи
А будет ли музей?
В Литературно-мемориальном музее Достоевского проходит выставка «Старый Семей»
Возможности ИИ усугубляют риски
Сократилась задолженность медорганизаций
Его благословил сам Кенен Азербаев
Спортивный вихрь Qyzyljar 2025
Внедряются стандарты Smart City
Стирая границы и стереотипы
В Талдыкоргане установили музыкальный рекорд
Дрон летает... под землей
Какая она – промышленность будущего?
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Очередной циклон надвигается на Казахстан
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Реформу надо завершить
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Определены победители медиа-премии партии AMANAT
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Постановление
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Восстановление справедливости
В рамках недели «Закон и Порядок» для детей организовано по…
Проект «Счастливое и безопасное детство» продолжается
Акция «Тәртіп батырлары күні» прошла в аэропорту Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]