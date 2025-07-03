На днях департаменту полиции Алматинской области было передано 40 новых служебных автомобилей. Машины будут распределены между полицейскими управлениями всех девяти районов области, а также городов Конаева и Алатау.
ПопулярноеВсе
Астана ждет Comic Con
В Караганде осудили женщину, которая отдала своих малышей в приемные семьи
А будет ли музей?
В Литературно-мемориальном музее Достоевского проходит выставка «Старый Семей»
Возможности ИИ усугубляют риски
Сократилась задолженность медорганизаций
Его благословил сам Кенен Азербаев
Спортивный вихрь Qyzyljar 2025
Внедряются стандарты Smart City
Стирая границы и стереотипы
В Талдыкоргане установили музыкальный рекорд
Дрон летает... под землей
Какая она – промышленность будущего?
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Очередной циклон надвигается на Казахстан
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Реформу надо завершить
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Определены победители медиа-премии партии AMANAT
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Постановление
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]