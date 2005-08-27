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27.08.2005
Конкурсы
27 августа 2005 г. 0:00
55
Конкурсы на 27.08.2005 -
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10:40
Служителям Святого престола изменили правила пребывания в Казахстане
12:25
Почему Токаев ездил на парад в Москву
09:07
2-летний ребенок в Караганде погиб, выпав с 7-го этажа
09:33
Отца и четверых детей убило неизвестное вещество в Алматинской области
09:20
Поймали в воздухе: полицейские спасли мужчину в Алматы (видео)
08:08
Предотвратили взрыв: газовоз опрокинулся в Жетысуской области
08:37
Известный казахстанский музыкант появилась на экране Таймс-сквера в Нью-Йорке
10:07
Прямая трансляция боев казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 – где и во сколько
11:22
Электросамокаты хотят признать транспортным средством в Казахстане
12:03
Железнодорожные билеты могут ощутимо подешеветь в Казахстане
11:47
Казахстанские колледжи вернули лицензии по 780 квалификациям
10:56
Контроль за использованием денег на оказание медпомощи усилят в Казахстане
12:51
Гибель отца и четверых детей в Алматинской области: названа предварительная причина смерти
11:35
Беларусь передала двух осужденных Казахстану
12:19
Сильные дожди и похолодание – погода на 11-13 мая в Казахстане
12:40
Программы кредитования агробизнеса на строительство домов в селах предложил запустить депутат Ходжаназаров
13:20
"Политизировать этот вопрос не стоит" – Кошанов об участии президента в военном параде в Москве
13:37
Почти 28 млрд тенге по налогу на транспорт должны казахстанцы
14:08
"Чисто юридических вопросов к Жигули Дайрабаеву нет" – петицию против депутата прокомментировал Кошанов
14:19
Госмонополию на изготовление документов и номерных знаков на автотранспорт ввели в РК
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
5 мая 2023 г. 2:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
6 мая 2023 г. 1:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
3 мая 2023 г. 2:00
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
4 мая 2023 г. 11:19
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
3 мая 2023 г. 0:00
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
3 мая 2023 г. 4:00
Единовременную социальную помощь в размере 360 МРП в Шымкенте получат три участника Великой Отечественной войны
6 мая 2023 г. 2:30
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
4 мая 2023 г. 0:30
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
3 мая 2023 г. 18:30
Бизнесмены Казахстана и Таджикистана заключили экспортные контракты на $1,8 млрд
3 мая 2023 г. 14:23
"Похищение человека" в одном из дворов Экибастуза напугало горожан
3 мая 2023 г. 13:54
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
4 мая 2023 г. 0:00
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
3 мая 2023 г. 3:30
Не ошибается тот, кто ничего не делает
5 мая 2023 г. 18:03
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
5 мая 2023 г. 0:30
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
6 мая 2023 г. 0:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
6 мая 2023 г. 4:30
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
6 мая 2023 г. 5:00
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
3 мая 2023 г. 1:00
Врачи настоятельно рекомендуют не пропустить момент появления эпилепсии, особенно у детей, которые относятся к группе риска
11 апреля 2023 г. 19:20
Элеватор горит в Костанайской области
10 апреля 2023 г. 6:00
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
12 апреля 2023 г. 19:36
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
21 апреля 2023 г. 2:00
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
17 апреля 2023 г. 6:20
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
17 апреля 2023 г. 22:17
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
14 апреля 2023 г. 3:00
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
13 апреля 2023 г. 12:46
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
12 апреля 2023 г. 0:30
Затопить нельзя сохранить
22 апреля 2023 г. 11:50
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
25 апреля 2023 г. 12:35
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
21 апреля 2023 г. 20:28
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
21 апреля 2023 г. 20:00
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
21 апреля 2023 г. 20:45
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
26 апреля 2023 г. 3:00
Пять новаций Социального кодекса
21 апреля 2023 г. 21:39
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
30 апреля 2023 г. 16:50
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
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