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Общество

300 млн долларов вложил Сатыбалдыулы в иностранные ценные бумаги – Антикор

Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о ходе досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам отмывания денег и имущества, полученных преступным путем, передает Kazpravda.kz.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов США, которые обращены в доход государства", - проинформировали в Антикоррупционной службе.

Кроме того, установлен факт вложения Сатыбалдыулы 300 млн долларов США в иностранные ценные бумаги.

Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана, добавили в агентстве.

Напомним, 26 сентября в Астане состоялось судебное заседание по делу Кайрата Сатыбалдыулы, по итогам которого его приговорили к шести годам лишения свободы.

В рамках судебного заседания в Астане был оглашен обвинительный приговор в отношении Сатыбалдыулы, Мухамбеджанулы, Бекетова по факту растраты имущества АО «Центр транспортного сервиса» и Сатыбалдыулы, Конурбаева, Муравьева о причинении имущественного ущерба АО «Казахтелеком».

«В соответствии с ч.3 ст. 58 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить Сатыбалдыулы Кайрату наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, органов местного самоуправления, в Нацбанке РК и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе в национальных управляющих холдингах, нацкомпаниях, нацинститутах развитиях, акционером которых является государство и дочерних организациях сроком на 10 лет», - зачитал приговор судья Нурлан Баяхметов.

По решению суда Кайрат Сатыбалдыулы отбывать наказание будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также суд лишил Кайрата Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности РК" и госнаград - орденов «Курмет» и «Парасат».

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