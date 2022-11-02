300 млн долларов вложил Сатыбалдыулы в иностранные ценные бумаги – Антикор

Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о ходе досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам отмывания денег и имущества, полученных преступным путем, передает Kazpravda.kz.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов США, которые обращены в доход государства", - проинформировали в Антикоррупционной службе.

Кроме того, установлен факт вложения Сатыбалдыулы 300 млн долларов США в иностранные ценные бумаги.

Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана, добавили в агентстве.

Напомним, 26 сентября в Астане состоялось судебное заседание по делу Кайрата Сатыбалдыулы, по итогам которого его приговорили к шести годам лишения свободы.

В рамках судебного заседания в Астане был оглашен обвинительный приговор в отношении Сатыбалдыулы, Мухамбеджанулы, Бекетова по факту растраты имущества АО «Центр транспортного сервиса» и Сатыбалдыулы, Конурбаева, Муравьева о причинении имущественного ущерба АО «Казахтелеком».