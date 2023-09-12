Свыше 30 млн тенге задолжало работникам предприятие в Атырауской области

Экономика
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Искакова Айдана
корреспондент

Также были не учтены пенсионные и социальные отчисления 744 работников на сумму 48 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

Прокуратура Жылыойского района выявила факты нарушения трудовых прав работников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган Атырауской области.

По данным прокуроров, ТОО «Батыс Тех Инвест» не выплачивало заработную плату работникам.

«Установлены случаи невыплаты пенсионных и социальных отчислений работникам ГКП «Жылыой Су» и ТОО «ИнтерТаско» на территории месторождения Тенгиз. По результатам внесенных актов прокурорского надзора 180 работникам выплачена зарплата на сумму 32 млн тенге, а также 744 работникам – пенсионные и социальные отчисления на сумму 48 млн тенге», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что с начала года госинспекторы труда защитили права свыше 15,4 тыс. работников.

По данным Минтруда, на 1 сентября госинспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 754 предприятиях республики перед 19,4 тыс. работников более чем на 5,7 млрд тенге. 

#проверка #нарушения #прокуратура #зарплата

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