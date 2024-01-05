43 новые школы построили в Казахстане на деньги коррупционеров

Образование
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Аменова Дана
Корреспондент

Информацию об этом представили в Минпросвещения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Как сообщается, по итогам 2023 года в Казахстане открылись 43 школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров. Тем самым, в стране решился вопрос трёх аварийных и 13 трёхсменных школ.

В результате ввода новых объектов образования в регионах появилось еще 54,4 тыс. новых ученических мест. Большинство из них расположены в Алматинской и Туркестанской областях – по 8 школ, а также в столице – 10 школ.

«Всего за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Общая сумма проектов составила более 96 млрд тенге. Средства уже поступили на счета местных исполнительных органов», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что за время существования фонда поступило более 150 млрд тенге. Они направляются на реконструкцию школ, пристроек и интернатов, а также для решения вопросов трехсменного обучения, проблем аварийных школ и устранения дефицита ученических мест.

#деньги #строительство #коррупция #Минпросвещения #школы

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