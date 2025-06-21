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Мероприятие стало ежегодным с 2018 года, благодаря совместной работе Национального музея-заповедника «Улытау» и фонда «Ұлы Тағзым». Помимо него в Улытау также известны такие этнофестивали как «Терисакканская весна» и «Ұлытау қымызы», рассказывающих о древних обрядах кочевников. Все они отмечены авторитетными международными организациями ЮНЕСКО и ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры). А праздник весенних обрядов коневодов внесен в Репрезентативный список ЮНЕСКО.

Цель организаторов этнофестиваля «Кокмайса» - развитие туристического потенциала Улытауского района. Это мероприятие популяризирует национальную культуру Казахстана и привлекает туристов, отметил на церемонии открытия аким области Улытау Дастан Рыспеков и подчеркнул особую важность национального духа и культурного наследия в преемственности поколений.

В этом году на познавательном празднике гостей из разных регионов страны угощали традиционными блюдами казахской кухни и кумысом. В қазақ күресі, стрельбе из лука, игре в асыки и других национальных видах спорта приняли участие спортсмены из Карагандинской, Кызылординской и Костанайской областей.

Также гостей фестиваля ознакомили с искусством местных ремесленников, желающие могли принять участие в мастер-классах мастеров. В центре внимания - фотовыставка известного в Казахстане фотографа Дмитрия Ругиса. Он представил свои любимые работы с разных этнофестивалей Казахстана.