56 арендных домов возвели в частном секторе Талдыкоргана «Жастар-3»

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Уже 23 семьи въехали в свои дома. Их государство купило для очередников у застройщика. Еще в 33 домах завершаются отделочные работы.

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Среди тех, кто на днях получил ключи от трехкомнатных жилых строений со всеми удобствами, инвалиды, пенсионеры, семьи с особенными детьми и неполные семьи. На каж­дую семью – отдельный дом в 76 кв. м жилой площади, просторная ванная комната, кухня.

– Разве словами опишешь радость за себя и детей?! – улыбается многодетная мама Индира Иманболова. – Мы около десяти лет скитались по съемным квартирам, и вот говорят, что у вас будет свой дом. Отдельный. Вот ключи. У моих детей теперь есть своя крыша над головой!

В нынешнем году в этом же жилом массиве планируется выдать очередникам еще около 150 таких домов.

– Если в 2024-м в Талдыкоргане жильем были обеспечены 1 283 семьи, что позволило снизить очередь на 8,3 процента, то в нынешнем году заветные квадратные метры получат уже 1 483 семьи, – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. – Завершится строи­тельство 28 многоэтажных домов на 1 041 квартиру, будет сдано свыше ста коттеджей и выкуплено порядка 300 квартир для социально­ уязвимых слоев населения.

Особое внимание в регионе уделяется решению проблем жителей аварийных домов и квартир. В начале 2023 года 348 квартир официально считались ветхими. Тогда же на 1,3 млрд тенге было приобретено 137 квартир для очередников этой категории. В 2024-м на выделенные из местного бюджета 2,4 млрд тенге куплено 155 новых квартир в Талдыкоргане и районах.

#Талдыкорган #жилье #новоселье #Жастар-3

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