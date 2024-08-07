7 новых водохранилищ будут построены в области Жетісу

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил директор местного филиала «Казводхоза» Саят Кудайбергенов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в Аксуском районе планируется строительство водохранилища на реке Биен объемом 22 млн кубометров. В Ескельдинском районе будет построено водохранилище «Балыкты» объемом 5 млн кубометров.

В Панфиловском районе планируется строительство трех водохранилищ общим объемом 35 млн кубометров на реках Хоргос, Усек и Тышкан. В Алакольском районе будет построено водохранилище на реке Жаманты объемом 5 млн кубометров, а в Коксуском районе – водохранилище на реке Быжы объемом 15 млн кубометров.

В 2023 году Минводы и акимат области Жетісу разработали комплексный план по восстановлению поливных систем региона. Одно из направлений комплексного плана – строительство новых водохранилищ.