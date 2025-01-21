75 казахстанцам вручили госстипендии в области культуры

Фото: akorda.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин вручил известным деятелям культуры и искусства государственные стипендии в области культуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Обладателями стипендии стали 75 деятелей литературы и искусства Казахстана.

Ежегодно назначаемая стипендия является свидетельством поддержки и заботы государства о деятелях культуры и искусства, творческих работниках и молодых талантах, а также знаком уважения за их вклад в развитие культуры Казахстана и ее популяризацию в мире.

Государственная стипендия была вручена таким мастерам литературы и искусства, как Асанали Ашимов, Илья Жаканов, Бибигуль Тулегенова, Нургали Нусипжан, Меруерт Утекешова, Дулат Исабеков, Толен Абдик, Юрий Аравин, Сержан Шакрат, Амандос Аканаев, Татьяна Тарская, Гульвер Разиева и другим.

Кроме того, государственная поддержка была оказана лауреату Каннского кинофестиваля Самал Еслямовой, балерине Татьяне Тен, солисту оперы Максату Саматову и другим молодым талантам.

Обладатели стипендии, которым была оказана финансовая поддержка государства, получают возможность продолжать свою творческую деятельность. Эта стипендия не только стимулирует развитие культуры и искусства в стране, но и способствует реализации новых идей и проектов.