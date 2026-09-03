Верный спутник охотника

На протяжении столетий эти ловкие и быстрые собаки служили степняку надежными, испытанными помощниками. По практической значимости в традиционном хозяйстве тазы уступают, пожалуй, только лошади и домашнему скоту.

Главным предназначением казахской борзой всегда была охота. Когда этих собак впервые стали использовать для промыс­ла, доподлинно неизвестно, однако данные путешественников XVIII века уже свидетельствовали о широком распространении охоты с тазы среди казахов. Позднее породой заинтересовались русские кинологи и зоологи XIX века, среди которых мы встречаем имена Петра Мачеварианова, Леонида Сабанеева и многих других известных исследователей.

Для кочевого образа жизни эта собака подходила идеально. Тазы отличаются стремительностью, выносливостью, маневренностью, острым зрением и тонким чутьем. Собака может часами находиться в погоне за дикими зверями, а при хорошей подготовке выдерживает охоту несколько дней подряд.

Очень часто тазы используют для добычи лисицы. Преследованием этого осторожного и юркого зверя нередко проверяются ловкость и скорость борзой. Спасаясь от погони, лисица способна резко менять направление, делать неожиданные повороты и использовать особенности местности для укрытия. Тазы должен мгновенно реагировать на каждый маневр зверя. Особенно сложным считается последний рывок, ведь даже одно неверно рассчитанное движение может привести к тому, что собака упустит добычу в решающий момент.

Охотники специально обучают тазы брать загнанного зверя за горло, стараясь при этом не повредить шкуру. Пойманную добычу борзая должна принести хозяину. Высоко ценятся тазы с особенно развитым чутьем – они могут самостоятельно обнаружить зверя, ориентируясь по следу.

Разумеется, охота с тазы никогда не ограничивалась лисицей. Наши предки ходили с борзой на зайца, барсука, косулю, диких кошек и сайгака. В зависимости от опыта собаки и условий охоты ее могли использовать и при добыче более крупных зверей – волка и кабана. Одному тазы было трудно справиться с такими противниками, поэтому на них обычно пускали несколько собак. Задачей своры было изморить зверя: борзые преследовали его, время от времени хватая за задние лапы. Когда добыча уставала, собака могла попытаться схватить зверя за горло. Однако такая атака все равно оставалась крайне опасной. К примеру, волк сам мог броситься на тазы и нанести ему тяжелые ранения, поэтому охотнику приходилось постоянно находиться рядом.

Казахская борзая хорошо прис­пособлена к суровым условиям­ степной жизни. Ее ценят за неприхотливость, способность переносить длительные переходы и сохранять работоспособность в течение продолжительного времени. История сохранила и особую традицию совместной охоты с тазы и беркутом. Собаке и ловчей птице давали время привыкнуть друг к другу, после чего они становились частью одной охотничьей команды. Опытный охотник, владевший хорошо обученными тазы и беркутом, получал сразу двух незаменимых помощников. В условиях степного быта это имело важное практическое значение: охота обеспечивала семью мясом, а шкуры и другие трофеи активно использовались в хозяйстве.

Сегодняшний интерес к породе обусловлен возрождением национальных традиций и растущим вниманием к культурному наследию казахского народа. Целенаправленная работа по сохранению и культивированию тазы ведется с 1958 года. Благодаря систематической поддержке со стороны государства создаются условия для сохранения генофонда тазы, развития племенной работы и популяризации национальной породы, ставшей олицетворением Великой степи.

Многовековая история охоты сформировала внешний облик и повадки этой красивой и стремительной собаки. Недаром казахи говорят: «Еттің бәрі қазы болмас, иттін бәрі тазы болмас». По сей день борзая остается главной силой охотника, его надежным спутником и помощником, от которого зависит успех всего промысла.