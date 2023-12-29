Эксперты обсудили вопросы защиты прав человека в Алматы

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Работа международного круглого стола была посвящена вопросам реализации принципов и норм Всеобщей декларации прав человека в Казахстане, получивших свое дальнейшее развитие в положениях устава и документов ООН о необходимости всеобщего уважения и соблюдения, прав человека и основных свобод.

Организаторами круглого стола выступили комиссия по правам человека при президенте Казахстана, университет имени Д.А. Кунаева и Казахстанская криминологическая ассоциация.

Форум открыл ректор Университета имени Д.А. Кунаева, доктор юридических наук, профессор Омирали Жалаири, который отметил, что в соответствии с положениями Всеобщей декларации, в Конституции Республики Казахстан четко проведена идея уважения к человеку, а сам конституционный принцип, согласно которому человек - это высшая ценность государства, стал фундаментальным и исходным в системе взаимоотношений между личностью, обществом и государством.

В выступлении председателя Комиссии по правам человека при президенте Казахстана Игоря Рогова отмечалось историческое значение Всеобщей декларации прав человека и ее влияние на формирование и развитие системы защиты прав человека в мире. В этой связи были затронуты вопросы совершенствования защиты прав человека с позиции международно-правовых стандартов.

Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов особо подчеркнул, что в соответствии с нормами Всеобщей декларации, в Конституции Казахстана закреплен конституционный принцип, согласно которому человек – это высшая ценность государства, стал фундаментальным и исходным в системе взаимоотношений между личностью, обществом и государством. Этот важный аспект всецело учитывается в деятельности Конституционного суда.

Директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая, заместитель председателя комиссии по правам человека при президенте Казахстана Айнур Сабитова отметила, что формирование защиты прав человека требует воспитания граждан с развитым современным правовым мышлением, высокой правовой культурой, пониманием ценности каждого как для себя, так и общества в целом, как этого требуют нормы Всеобщей декларации прав человека. Она также рассказала о деятельности волонтёров студентов Института Сорбонна-Казахстан.

Выступление доктора юридических наук, профессора, главного научного сотрудника центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Олега Зайцева было посвящено уголовно-процессуальным вопросам защиты прав человека с позиций принципов и норм Всеобщей декларации прав человека.

Директор Института законодательства и правовой информации Казахстана Рамазан Сарпеков рассказал о деятельности министерства юстиции по защите прав человека, и подробно раскрыл содержание указа президента Казахстана К.К. Токаева от 8 декабря 2023 г. «О плане действий в области прав человека и верховенства закона».

На форуме также выступили представитель Института парламентаризма при управлении делами президента РК Волков В.В., исполнительный директор Общественного фонда «Хартия за права человека» Турмагамбетова Ж.У., руководитель управления превенции департамента антикоррупционной службы по г. Алматы Салимбаев К.А., заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, генерал-майор юстиции Аюбаев М.А., заместитель председателя международного Союза юристов, член комиссии по энергетическому праву Ассоциации юристов России Гусяков В.Ю., проректор по НИР и МО Московского университета имени А.С. Грибоедова (Российская Федерация) Автономов А.С., заместитель директора юридического института при Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына профессор Рысмендеев Б.Д.

Подводя итоги круглого стола, Игорь Рогов призвал ученых-теоретиков, юристов Казахстана подумать и внести предложения по разработке концептуальных основ правозащитной деятельности в республике, в которых можно было бы определить основные направления как законопроектной и иной нормотворческой работы, так и правоприменительной практики по обеспечению прав человека в различных сферах общественной жизни.