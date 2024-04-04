75 млн тенге за мнимые работы выплатили подрядчику чиновники Тараза
9
Бюджетные деньги предназначались на разработку сметных документаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.
Сотрудники прокуратуры Тараза в ходе проверки законности расходования бюджетных денег установили, что отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата необоснованно перечислил подрядчику 75 млн тенге за неразработанные сметные документации.
«По факту прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по статье: «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», - прокомментировали в надзорном органе.
Проводится расследование.