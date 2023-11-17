Зарплату на 76 млн тенге не выдали медикам в Мангистау

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Зарплату в размере 76 млн тенге не выплатили медикам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

Прокуроры города Актау выявили нарушения трудового законодательства в ТОО "Медицинская клиника "Сенім".

По их данным, 287 работникам клиники не выплатили заработную плату за 2 месяца на сумму свыше 76 млн тенге.

"По выявленным нарушениям прокуратурой города в управление госинспекции труда внесено представление об устранении нарушений законности. По результатам рассмотрения акта надзора работодатель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 87 Кодекса РК об административных правонарушениях, с наложением штрафа в размере 100 МРП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность по заработной плате полностью погасили.

Ранее сообщалось о том, что заработную плату на сумму в 41 млн тенге не выплатили учителям и работникам столичной школы.