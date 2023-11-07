Заработную плату не выплачивали сотрудникам столичной школы

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Заработную плату на сумму в 41 млн тенге не выплатили учителям и работникам столичной школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

Прокуроры района "Есиль" в ходе анализа выявили нарушение трудовых прав 133 учителей и работников школьного учреждения.

По данным надзорного органа, на протяжении 2 месяцев им не выплачивалась заработная плата, что привело к нарушению их гарантированных Конституцией прав.