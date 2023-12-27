80 лет Auezov University: достижения и перспективы

Председатель правления – ректор университета Дария Кожамжарова рассказала о результатах работы в 2023 году

и поделилась планами на будущее.

– Университету исполнилось 80 лет. Для человека это – целая жизнь. Расскажите, как поменялась «жизнь» Auezov University за эти долгие годы?

– История университета заслуживает внимания казахстанцев хотя бы потому, что он сыграл огромную роль в становлении технологических наук, развитии промышленности, особенно химической отрасли, строительстве и производстве строительных материалов. Летопись университета началась с открытия Технологического института строительных материалов в самый разгар Великой отечественной войны против фашизма в июне 1943 года.

За 80 лет работы по подготовке инженеров, а позднее и педагогов, университет сформировал кадровый и научный потенциал. Мы с гордостью можем говорить, что сегодня Auezov University занимает достойное место среди ведущих вузов. Деятельность университета ориентирована на обеспечение качественного образования, подготовку специалистов для инновационно-прорывного развития Казахстана.

– Наверняка вы не планируете на этом останавливаться. Какие у университета планы?

– Постановлением Правительства РК нам присвоен статус исследовательского университета. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, поздравляя вуз с 80-летним юбилеем. Для нас это важное и значимое событие, к которому мы стремились.

Во всем мире исследовательские университеты признаны как новая и наи­более современная форма высшего профессионального образования, они стали основными генераторами научных знаний во всех развитых странах. Аuezov University связывает свое будущее с исследовательской деятельностью, где тесно взаимосвязаны образование, наука и инновации.

Приведу пример. В США и Китае функ­ционируют более ста исследовательских вузов, в Великобритании и Германии – свыше 70, и все они сочетают в себе обучение, исследование, научные открытия и их внедрение, которые затем трансформируются в инновационные отрасли. Бизнес-модель таких университетов построена на поддержке предпринимателей, сотрудничестве с профессорами и исследователями, запуске лабораторий и эффективном фондировании НИОКР до коммерциализации и IPO.

Уже сегодня Аuezov University показывает отличные результаты как в академической, так и в научной деятельности. За последние четыре года учеными университета выполнены грантовые проекты и программы более чем на пять миллиардов тенге в таких отраслях, как химическая технология, строительство, фуд-инжиниринг, био- и нанотехнологии.

– Мы знаем, что только самые сильные и выдающиеся университеты привлекают лауреатов Нобелевской премии и других престижных наград. Отрадно, что Auezov University одним из первых присоединился к Олимпу мировых знаний. Расскажите, как это произошло?

– У этого события есть своя предыстория. Четвертый год подряд проходит крупнейшее научно-образовательное мероприятие – Nobel Fest, популяризирующий науку и делающий доступными мировые знания.

Благодаря слаженной работе Нобелевского фестиваля и Auezov University подписано соглашение о том, что нобелевский лауреат премии мира 2007 года, выдающийся эксперт в области «зеленой» экономики Рае Квон Чунг откроет Центр новой климатической экономики в Auezov University, и сегодня он уже стал его штатным профессором – Fulltime Professor.

Вы понимаете, что для Auezov University, который сейчас трансформировался в исследовательский вуз, привлечь лауреата Нобелевской премии – это высокая награда и престиж.

Сегодня профессор Чунг читает лекции студентам по теме «Изменение климата и «зеленая» экономика», где затрагивает такие вопросы, как экономика водорода, геотермальная и термоядерная энергия, возобновляемые источники энергии, электромобили, причины и следствия изменения климата. Кроме того, общение с выдающимся наставником мотивирует молодежь на самореализацию в своей стране. Под руководством профессора Чунга разрабатывается новая инновационная программа MBA по «зеленой» экономике для будущих лидеров. Курировать программу MBA будет лично нобелевский лауреат, преподавать будут ведущие международные профессоры.

В следующем году мы планируем инициировать разработанный профессором Чунгом новый проект для региона «Зеленый хлопок». Ученые университета в предвкушении такой инициативы и разработки новых сортов хлопка по инновационным методам выращивания. Уже есть иностранный инвестор. Также под руководством профессора исследователи университета разрабатывают крупный международный проект – «Получение энергии из отходов».

– Сегодня вы занимаете одну из ведущих позиций среди вузов всей страны. На Ваш взгляд, благодаря чему университет показывает успехи?

– Успехи вуза в национальных и мировых рейтингах – это результат кропотливой работы всего коллектива. Примечательно, что в университете сосредоточена интеллектуальная элита нашего региона, это один из главных факторов в научном и образовательном процессах. В настоящее время в вузе работают 16 академиков и 15 членов-корреспондентов различных академий, четыре обладателя ордена «Құрмет». Студентам преподают 312 обладателей звания «Лучший преподаватель вуза», 92 выпускника программы «Болашақ». Кроме того, наши ученые – авторы семи мировых научных открытий.

– Чем порадовал 2023 год?

– Год запомнился для нас рядом уникаль­ных достижений. Мы укрепили позиции университета в научной сфере, получив статус исследовательского вуза. Объем выполняемых нашими учеными научных проектов составляет пять миллиардов тенге. В 2023 году выполняются 58 программно-целевых, грантовых, грантовых для молодых ученых, международных и инициативных проектов в области химической технологии, биотехнологии, строительных материалов и конструкций, производства продуктов питания, нанотехнологий и аграрного направления в объеме более одного миллиарда тенге, что больше показателя 2022 года в 2,5 раза.

Также мы активно развивали академические программы, запустили новые образовательные инициативы и расширили сотрудничество с другими университетами. Наши студенты и преподаватели проявили себя в различных конкурсах и мероприятиях как в научной, так и в общественной сферах.

Еще одно достижение нашего университета: на базе вуза мы открыли лабораторию по проектированию и изготовлению, сертификации отечественных электромобилей и других электрических транспортных средств. Наши ученые протестировали работу по «превращению» двигателей автомобилей, действующих в соответствии с требованиями «зеленой» экономики, в электромобили, заменив их электродвигателями. Уже готовы два электромобиля и один электрический трицикл: электрический джип «Кемел», автомобиль МВ с электродвигателем и электрический трицикл «Тана». Работа проводилась совместно с изобретателями OQ technologies QAZAQSTAN. Сейчас наши ученые готовят проект по производству трициклов «Тана» к конкурсу проектов коммерциализации Фонда науки на 2024–2026 годы.

Под занавес уходящего года 17 преподавателей нашего университета получили гранты по программе «500 ученых» для прохождения стажировки в зарубежных вузах и научно-исследовательских центрах.

Наших студентов и преподавателей порадовала новость о том, что среди казахстанских вузов, вошедших в рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития 2024 года – QS Sustainability Rankings 2024, есть и наш университет. Этот рейтинг показывает признание достижений университетов в академической, исследовательской и социальной сферах на международном уровне. Особо хочу отметить, что в критерии блока «Руководство», где были проанализированы корпоративная и академическая политика, решения коллегиальных органов, финансирование, принятие решений, университет занял 297-е мес­то в мире наряду с азиатскими, европейскими вузами. В целом для нашего университета это был насыщенный и продуктивный год.